https://sputnik-georgia.ru/20221211/prazdnovanie-intronizatsii-ilii-ii-proydet-skromno-iz-za-situatsii-v-mire-272933331.html

Празднование интронизации Илии II пройдет скромно из-за ситуации в мире

Празднование интронизации Илии II пройдет скромно из-за ситуации в мире

На мероприятия планируется приглашение глав зарубежных церквей, их представителей или светских лиц 11.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Мероприятия, связанные с 45-летием интронизации Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II, будут ограничены, говорится в заявлении Патриархии.Илия II был избран Католикосом-Патриархом 23 декабря 1977 года. Интронизация Патриарха состоялась 25 декабря 1977 года.Кроме того, не планируется приглашение глав церквей, их представителей или светских лиц.При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000.При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, грузинская православная церковь, патриархия грузии, католикос-патриарх всея грузии илия ii