Пробка танкеров перед Босфором начала уменьшаться
22:28 11.12.2022 (обновлено: 22:41 11.12.2022)
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Турция с 1 декабря ввела дополнительное требование по страхованию к танкерам с сырой нефтью для прохода через турецкие проливы
ТБИЛИСИ, 11 дек – Sputnik. Нефтяных танкеров, планировавших пройти через турецкие проливы и застрявших в пробке, становится меньше, передает агентство Блумберг со ссылкой на чиновника.
Ранее издание Financial Times сообщала со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы, что пробка из нефтяных танкеров сформировалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на нефть из России из-за требований Анкары предоставлять данные о страховании, сообщил Sputnik Азербайджан.
Ранее издание Financial Times сообщала со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы, что пробка из нефтяных танкеров сформировалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на нефть из России из-за требований Анкары предоставлять данные о страховании, сообщил Sputnik Азербайджан.
Турция с 1 декабря ввела дополнительное требование по страхованию к танкерам с сырой нефтью для прохода через турецкие проливы. В частности, Анкара требует от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&I-страхования (Protection and Indemnity Insurance).
Согласно агентству, на момент 11 декабря пробка насчитывает 19 танкеров, хотя накануне в проливах стояли 27 танкеров.
"Один представитель судоходной отрасли, осведомленный о ситуации, заявил, что ранее заблокированные танкеры теперь пропускают", – говорится в сообщении агентства.
В свою очередь, Минтранс Турции в воскресенье сообщил, что единственный российский танкер с сырой нефтью, находящийся в настоящее время у Босфора, в понедельник совершит вход в черноморский пролив.
"Единственный нефтяной танкер РФ, находящийся в территориальных водах Турции, предоставил письмо, подтверждающее его страхование, и завтра он совершит вход в пролив Босфор. Других российских танкеров, груженных сырой нефтью, ожидающих прохода через проливы, нет", – отмечается в релизе, опубликованном в Twitter.
Накануне Турция распространила образец письма, которое будет приниматься в качестве доказательства страхования. При этом образец был похож на документы, которые ранее предоставлялись турецким властям.