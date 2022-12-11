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https://sputnik-georgia.ru/20221211/probka-tankerov-pered-bosforom-nachala-umenshatsya-272940905.html
Пробка танкеров перед Босфором начала уменьшаться
Пробка танкеров перед Босфором начала уменьшаться
Турция с 1 декабря ввела дополнительное требование по страхованию к танкерам с сырой нефтью для прохода через турецкие проливы 11.12.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 дек – Sputnik. Нефтяных танкеров, планировавших пройти через турецкие проливы и застрявших в пробке, становится меньше, передает агентство Блумберг со ссылкой на чиновника.Ранее издание Financial Times сообщала со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы, что пробка из нефтяных танкеров сформировалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на нефть из России из-за требований Анкары предоставлять данные о страховании, сообщил Sputnik Азербайджан.Согласно агентству, на момент 11 декабря пробка насчитывает 19 танкеров, хотя накануне в проливах стояли 27 танкеров."Один представитель судоходной отрасли, осведомленный о ситуации, заявил, что ранее заблокированные танкеры теперь пропускают", – говорится в сообщении агентства.В свою очередь, Минтранс Турции в воскресенье сообщил, что единственный российский танкер с сырой нефтью, находящийся в настоящее время у Босфора, в понедельник совершит вход в черноморский пролив.Накануне Турция распространила образец письма, которое будет приниматься в качестве доказательства страхования. При этом образец был похож на документы, которые ранее предоставлялись турецким властям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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в мире, новости, политика, турция, россия, антироссийские санкции
в мире, новости, политика, турция, россия, антироссийские санкции

Пробка танкеров перед Босфором начала уменьшаться

22:28 11.12.2022 (обновлено: 22:41 11.12.2022)
© photo: Sputnik / Sergey Subbotin / Перейти в фотобанкПролив Босфор в Стамбуле
Пролив Босфор в Стамбуле - Sputnik Грузия, 1920, 11.12.2022
© photo: Sputnik / Sergey Subbotin
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Турция с 1 декабря ввела дополнительное требование по страхованию к танкерам с сырой нефтью для прохода через турецкие проливы
ТБИЛИСИ, 11 дек Sputnik. Нефтяных танкеров, планировавших пройти через турецкие проливы и застрявших в пробке, становится меньше, передает агентство Блумберг со ссылкой на чиновника.

Ранее издание Financial Times сообщала со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы, что пробка из нефтяных танкеров сформировалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на нефть из России из-за требований Анкары предоставлять данные о страховании, сообщил Sputnik Азербайджан.
Турция с 1 декабря ввела дополнительное требование по страхованию к танкерам с сырой нефтью для прохода через турецкие проливы. В частности, Анкара требует от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&I-страхования (Protection and Indemnity Insurance).
Согласно агентству, на момент 11 декабря пробка насчитывает 19 танкеров, хотя накануне в проливах стояли 27 танкеров.
"Один представитель судоходной отрасли, осведомленный о ситуации, заявил, что ранее заблокированные танкеры теперь пропускают", – говорится в сообщении агентства.
В свою очередь, Минтранс Турции в воскресенье сообщил, что единственный российский танкер с сырой нефтью, находящийся в настоящее время у Босфора, в понедельник совершит вход в черноморский пролив.
"Единственный нефтяной танкер РФ, находящийся в территориальных водах Турции, предоставил письмо, подтверждающее его страхование, и завтра он совершит вход в пролив Босфор. Других российских танкеров, груженных сырой нефтью, ожидающих прохода через проливы, нет", – отмечается в релизе, опубликованном в Twitter.
Накануне Турция распространила образец письма, которое будет приниматься в качестве доказательства страхования. При этом образец был похож на документы, которые ранее предоставлялись турецким властям.
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