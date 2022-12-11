https://sputnik-georgia.ru/20221211/probka-tankerov-pered-bosforom-nachala-umenshatsya-272940905.html

Пробка танкеров перед Босфором начала уменьшаться

Пробка танкеров перед Босфором начала уменьшаться

Турция с 1 декабря ввела дополнительное требование по страхованию к танкерам с сырой нефтью для прохода через турецкие проливы 11.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-11T22:28+0400

2022-12-11T22:28+0400

2022-12-11T22:41+0400

в мире

новости

политика

турция

россия

антироссийские санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22930/82/229308221_0:156:3089:1894_1920x0_80_0_0_d8481155dd2a6f5278d3d876cf5e5dbc.jpg

ТБИЛИСИ, 11 дек – Sputnik. Нефтяных танкеров, планировавших пройти через турецкие проливы и застрявших в пробке, становится меньше, передает агентство Блумберг со ссылкой на чиновника.Ранее издание Financial Times сообщала со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы, что пробка из нефтяных танкеров сформировалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на нефть из России из-за требований Анкары предоставлять данные о страховании, сообщил Sputnik Азербайджан.Согласно агентству, на момент 11 декабря пробка насчитывает 19 танкеров, хотя накануне в проливах стояли 27 танкеров."Один представитель судоходной отрасли, осведомленный о ситуации, заявил, что ранее заблокированные танкеры теперь пропускают", – говорится в сообщении агентства.В свою очередь, Минтранс Турции в воскресенье сообщил, что единственный российский танкер с сырой нефтью, находящийся в настоящее время у Босфора, в понедельник совершит вход в черноморский пролив.Накануне Турция распространила образец письма, которое будет приниматься в качестве доказательства страхования. При этом образец был похож на документы, которые ранее предоставлялись турецким властям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, политика, турция, россия, антироссийские санкции