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Сделку по покупке Microsoft производителя видеоигр Activision могут заблокировать
Сделку по покупке Microsoft производителя видеоигр Activision могут заблокировать
В FTC полагают, навредит конкуренции "на динамичных и быстрорастущих игровых рынках" 11.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-11T13:13+0400
2022-12-11T13:13+0400
2022-12-11T13:13+0400
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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Федеральная торговая комиссия (FTС) США выступила за блокирование сделки по покупке производителя видеоигр Activision Blizzard корпорацией Microsoft.В конце апреля сообщалось, что акционеры Activision Blizzard одобрили сделку о приобретении фирмы американским гигантом Microsoft почти за 70 миллиардов долларов. Закрытие сделки ожидалось в июне 2023 года.В связи с этим компания Microsoft заявила, что не может назвать сроки приобретения одного из крупнейших производителей видеоигр Activision Blizzard.Калифорнийской компании Activision Blizzard принадлежат такие игровые франшизы, как Overwatch, World of Warcraft, Diablo, StarCraft и Call of Duty. Она была основана в 2008 году в результате слияния Vivendi Games и Activision. На данный момент Activision Blizzard состоит из пяти подразделений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, экономика, сша, microsoft
в мире, новости, экономика, сша, microsoft
Сделку по покупке Microsoft производителя видеоигр Activision могут заблокировать
В FTC полагают, навредит конкуренции "на динамичных и быстрорастущих игровых рынках"
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Федеральная торговая комиссия (FTС) США выступила за блокирование сделки по покупке производителя видеоигр Activision Blizzard корпорацией Microsoft.
В конце апреля сообщалось, что акционеры Activision Blizzard одобрили сделку о приобретении фирмы американским гигантом Microsoft почти за 70 миллиардов долларов. Закрытие сделки ожидалось в июне 2023 года.
Как говорится в заявлении, размещенном на официальном портале FTC, регулятор стремится воспрепятствовать Microsoft в получении контроля "над ведущей независимой игровой студией". Такая сделка, как полагают в FTC, навредит конкуренции "на динамичных и быстрорастущих игровых рынках".
В связи с этим компания Microsoft заявила, что не может назвать сроки приобретения одного из крупнейших производителей видеоигр Activision Blizzard.
Калифорнийской компании Activision Blizzard принадлежат такие игровые франшизы, как Overwatch, World of Warcraft, Diablo, StarCraft и Call of Duty. Она была основана в 2008 году в результате слияния Vivendi Games и Activision. На данный момент Activision Blizzard состоит из пяти подразделений.