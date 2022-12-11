https://sputnik-georgia.ru/20221211/v-tbilisi-nagradili-pobediteley-mezhdunarodnogo-kinofestivalya-272928302.html

В Тбилиси наградили победителей международного кинофестиваля

В Тбилиси наградили победителей международного кинофестиваля

В течение недели на Тбилисском международном кинофестивале показали более 60 фильмов 11.12.2022, Sputnik Грузия

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тбилисский международный кинофестиваль

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Церемония награждения победителей 23-го Тбилисского международного кинофестиваля состоялась в кинотеатре "Амирани".В течение недели на Тбилисском международном кинофестивале показали более 60 фильмов. В "Грузинской панораме" были представлены шесть полнометражных и 10 короткометражных художественных фильмов, а также восемь полнометражных и семь короткометражных документальных фильмов.Конкурсные фильмы были представлены в четырех номинациях, которые оценивало международное жюри.Главную награду фестиваля "Золотой Прометей" в секции Georgian Panorama получили: лучший игровой фильм – "Моя комната" Сосо Блиадзе, лучший короткометражный фильм – "Мой друг Андро" Каталина Бакрадзе, лучший короткометражный фильм – "Государство в государстве" Текле Асланишвили, лучший короткометражный документальный фильм – "Эй, Гюнеш" Ани Джегнарадзе и Марита Тевзадзе.Помимо этих номинаций, работа украинского режиссера Марины Эр Горбач получила специальный приз жюри "Клондайк". А фильм японского режиссера Чи Хаякава "План 75" получил специальную награду Европейского Союза за освещение темы защиты прав человека в кино. Также почетного "Прометея" кинофестиваля этого года удостоились режиссеры – Агнешка Холланд и Отар Иоселиани.Сеансы двадцать третьего по счету кинофестиваля традиционно принимал столичный кинотеатр "Амирани".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, культура, кинофестиваль, тбилисский международный кинофестиваль