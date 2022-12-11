https://sputnik-georgia.ru/20221211/yaponskiy-lunnyy-posadochnyy-modul-zapuschen-s-mysa-kanaveral-272930538.html

Японский лунный посадочный модуль запущен с мыса Канаверал

Японский лунный посадочный модуль запущен с мыса Канаверал

Ранее запуск первой миссии (проекта Hakuto-R) был отложен из-за техосмотра ракеты-носителя 11.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-11T15:37+0400

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с японским лунным посадочным модулем HAKUTO-R, трансляция велась на сайте компании.Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Лунный зонд HAKUTO-R был создан частной компанией Ispace.Как отмечается на сайте SpaceX, на борту ракеты-носителя также находится спутник Lunar Flashlight Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.Ранее запуск первой миссии (проекта Hakuto-R) был отложен из-за техосмотра ракеты-носителя. Его прилунение запланировано на конец 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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