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Японский лунный посадочный модуль запущен с мыса Канаверал
Японский лунный посадочный модуль запущен с мыса Канаверал
Ранее запуск первой миссии (проекта Hakuto-R) был отложен из-за техосмотра ракеты-носителя 11.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-11T15:37+0400
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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с японским лунным посадочным модулем HAKUTO-R, трансляция велась на сайте компании.Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Лунный зонд HAKUTO-R был создан частной компанией Ispace.Как отмечается на сайте SpaceX, на борту ракеты-носителя также находится спутник Lunar Flashlight Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.Ранее запуск первой миссии (проекта Hakuto-R) был отложен из-за техосмотра ракеты-носителя. Его прилунение запланировано на конец 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, наука, флорида, сша, spacex, япония
в мире, новости, наука, флорида, сша, spacex, япония
Японский лунный посадочный модуль запущен с мыса Канаверал
15:37 11.12.2022 (обновлено: 15:43 11.12.2022)
Ранее запуск первой миссии (проекта Hakuto-R) был отложен из-за техосмотра ракеты-носителя
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с японским лунным посадочным модулем HAKUTO-R, трансляция велась на сайте компании.
Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Лунный зонд HAKUTO-R был создан частной компанией Ispace.
Как отмечается на сайте SpaceX, на борту ракеты-носителя также находится спутник Lunar Flashlight Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.
Ранее запуск первой миссии (проекта Hakuto-R) был отложен из-за техосмотра ракеты-носителя. Его прилунение запланировано на конец 2023 года.