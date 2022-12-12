https://sputnik-georgia.ru/20221212/den-pamyati-apostola-andreya-2022-molitvy-o-chem-prosyat-svyatogo-272955247.html

День памяти апостола Андрея 2022: молитвы, о чем просят святого

День памяти апостола Андрея 2022: молитвы, о чем просят святого

Православная церковь отмечает день памяти святого Андрея Первозванного – первого из двенадцати апостолов, 13 декабря 12.12.2022, Sputnik Грузия

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справки

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Андрей Первозванный был свидетелем земной жизни Спасителя, его смерти и воскрешения.Sputnik Грузия рассказывает, как святой Андрей стал апостолом, а также о чем просят Первозванного и какие молитвы ему возносят.Как рыбак стал апостолом?Будущий апостол родился в городе Вифсаиде (Галилея) в семье рыбака. Мальчика назвали Андрей, что в переводе с греческого означает "мужественный". Впоследствии Андрей вместе со своим братом Симоном жил в Капернауме, где братья добывали средства к существованию ловлей рыбы.С юных лет Андрей был очень набожным и со временем стал учеником Иоанна Крестителя. Он первым последовал за Иисусом, когда Креститель указал Андрею и Иоанну Богослову на реке Иордан на Спасителя, назвав Его Агнцем Божьим, и свидетельствовал о Христе как о Мессии, поэтому его и прозвали Первозванным.Позже он привел к Учителю и своего старшего брата Симона, которого Иисус назвал Петром.После сошествия Духа Святого на апостолов, Первозванный проповедовал учение Христа в Малой Азии, Фракии, Македонии, на черноморском побережье, в Крыму – святой Андрей создавал христианские церкви, где ставил епископов.С именем Андрея Первозванного связано также начало христианской проповеди в Грузии. Предание повествует, что святой Андрей отправился в Грузию вместо Пресвятой Богородицы, которой она досталась в удел по жребию. Но Божья Матерь, по воле Сына, осталась в Иерусалиме.Апостола Андрея считают святым покровителем во многих странах, в том числе в России, Шотландии, Румынии, Греции и на Украине. Последним городом, где проповедовал апостол и обратил многих в христианство, стал Патры (Греция), где святого Андрея распяли.По преданию, святого распяли примерно в 62 году на кресте особой формы – в виде римской цифры "X". Такой крест и сегодня называют Андреевским. Множество чудес совершил святой еще при жизни. По молитве апостола Андрея, обращенной к Господу, слепые прозревали, мертвые оживали и так далее.Первозванный и после смерти помогал людям. По сей день по молитвам, обращенным к святому Андрею, происходят различные чудеса.О чем просятАпостол Андрей помогает решить различные проблемы, поэтому перед иконой святого возносят молитвы и просят о многом.Святой Андрей проповедовал семейные ценности. Молитва перед иконой апостола помогает найти спутника жизни, создать семью и способствует длительным, гармоничным отношениям.Святого считают покровителем моряков и рыбаков, поэтому в семьях, где живут люди морских профессий, возносят молитвы апостолу Андрею и просят его о защите.МолитвыМолитва перваяПервозванне апостоле Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Церкве последователю верховный, всехвальне Андрее! Славим и величаем апостольския труды твоя, сладце поминаем твое благословенное к нам пришествие, ублажаем честная страдания твоя, яже за Христа претерпел еси, лобызаем священныя мощи твоя, чтим святую память твою и веруем, яко жив Господь, жива же и душа твоя, и с ним во веки на небеси пребываеши, идеже и нас любовию твоею не оставляеши, якоже возлюбил еси отцы наша, егда Духом Святым прозрел еси земли нашея ко Христу обращение. Веруем же, яко и молиши о нас Бога, зря во свете Его вся нужды наша. Тако сию веру нашу во храме твоем исповедуем, и Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа молим, да молитвами твоими подаст нам вся потребная ко спасению нас грешных: да якоже ты абие ко гласу Господа, оставль мрежи твоя, неуклонно Тому последовал еси, сице и кийждо от нас не своих сих да ищет, но еже к созиданию ближняго, и о горнем звании да помышляет. Имуще же тя предстателя и молитвенника о нас, уповаем, яко молитва твоя много может пред Господем и Спасителем нашим Иисусом Христом, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со Отцем и Святым Духом во веки веков. Аминь.Молитва о замужествеО, Всеблагой Святой Апостол Андрей, Первозванный я знаю, что счастье великое семейное мое зависит от того, чтобы я возлюбила Господа всей душей и всем сердцем своим, а также в том, чтобы всегда и везде исполняла во всем волю Всевышнего. Так управляй же Господи моими делами и поступками, а я с радостью подчинюсь. Я хочу угождать только Тебе, так как Ты единственный Создатель всего земного. Дай силы мне не проявить гордость и самолюбие, пусть разум присутствует всегда в моих поступках, а скромность и целомудрие станут моими украшениями. Праздность, которая порождает пороки, да будет мне противна. Наставь меня Господи на праведный путь, даруй мне охоту трудолюбию и благослови меня на труд во благо. Повелевает закон Божий всем людям на земле жить в честном супружестве. Так прошу тебя Господи, приведи ко мне моего суженого. Не для вожделения моего, а для исполнения своего жизненного предназначения. Ты Всевышний сам указываешь, что негоже людям жизнь земную проводить в одиночестве. Жена дана человеку в помощницы, благословил ты семью, чтобы народ мог расти и множиться да землю населять. Святой Андрей Первозванный, услышь мою молитву смиренную возносимую из глубины девичьего сердца. Дай мне для жизни счастливой супруга честного и благочестивого. Помоги создать с ним семью счастливую и крепкую. Чтобы мы с ним в согласии и любви жили и Бога Милосердного и Тебя восхваляли. Аминь.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки