https://sputnik-georgia.ru/20221212/gruzinskie-bortsy-volnogo-stilya-stali-vtorymi-na-kubke-mira-v-ssha-272953478.html

Грузинские борцы вольного стиля стали вторыми на Кубке мира в США

Грузинские борцы вольного стиля стали вторыми на Кубке мира в США

Сборная Грузии была единственной европейской командой, принявшей участие в чемпионате мира в этом году 12.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 дек— Sputnik. Сборная Грузии по вольной борьбе заняла четвертое место на командном Кубке мира, который прошел в американском городе Кораллвиль (штат Айова).В мужском турнире приняли участие команды США, Ирана, Японии, Монголии, Грузии и сборная мира.В первом поединке грузинские борцы обыграли сборную Монголии со счетом 7:3. Во второй встрече сборная Грузии уступила команде страны-хозяйки со счетом 0:10.Матч за бронзу грузинская команда провела против сборной мира и проиграла со счетом 2:8.Примечательно, что сборная Грузии по вольной борьбе была единственной европейской командой, принявшей участие в чемпионате мира в этом году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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