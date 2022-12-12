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Грузинские борцы вольного стиля стали вторыми на Кубке мира в США
Грузинские борцы вольного стиля стали вторыми на Кубке мира в США
Сборная Грузии была единственной европейской командой, принявшей участие в чемпионате мира в этом году 12.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-12T11:44+0400
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ТБИЛИСИ, 12 дек— Sputnik. Сборная Грузии по вольной борьбе заняла четвертое место на командном Кубке мира, который прошел в американском городе Кораллвиль (штат Айова).В мужском турнире приняли участие команды США, Ирана, Японии, Монголии, Грузии и сборная мира.В первом поединке грузинские борцы обыграли сборную Монголии со счетом 7:3. Во второй встрече сборная Грузии уступила команде страны-хозяйки со счетом 0:10.Матч за бронзу грузинская команда провела против сборной мира и проиграла со счетом 2:8.Примечательно, что сборная Грузии по вольной борьбе была единственной европейской командой, принявшей участие в чемпионате мира в этом году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, сша, монголия, иран
Грузинские борцы вольного стиля стали вторыми на Кубке мира в США
11:44 12.12.2022 (обновлено: 12:26 12.12.2022)
Сборная Грузии была единственной европейской командой, принявшей участие в чемпионате мира в этом году
ТБИЛИСИ, 12 дек— Sputnik. Сборная Грузии по вольной борьбе заняла четвертое место на командном Кубке мира, который прошел в американском городе Кораллвиль (штат Айова).
В мужском турнире приняли участие команды США, Ирана, Японии, Монголии, Грузии и сборная мира.
В первом поединке грузинские борцы обыграли сборную Монголии со счетом 7:3. Во второй встрече сборная Грузии уступила команде страны-хозяйки со счетом 0:10.
Матч за бронзу грузинская команда провела против сборной мира и проиграла со счетом 2:8.
Примечательно, что сборная Грузии по вольной борьбе была единственной европейской командой, принявшей участие в чемпионате мира в этом году.