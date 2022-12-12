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Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам
Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам
Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в ноябре 2022 года оказался всего на 0,1 процентных пункта ниже, чем рассчитанный по... 12.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-12T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Годовая инфляция в Грузии, рассчитанная по евростандартам, в ноябре 2022 года составила 10,3%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 10,4%.Чем отличаются методологии в Грузии и ЕСГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей, главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом. Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" – ECOICOP, которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.Когда снизится инфляция в Грузии – прогноз главы НацбанкаПрезидент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе считает, что инфляция в Грузии начнет снижаться с февраля 2023 года и приблизится целевому показателю во второй половине года.Глава Нацбанка полагает, что до конца текущего года и в январе следующего, в зависимости от основных факторов, инфляция будет по-прежнему высокой. Тем не менее он не исключает, что годовая инфляция в 2023 году будет ниже прогноза."Как известно, цены на нефть определяют индекс цен, а также цены на другие услуги и товары. Поэтому мы должны дождаться этой информации", – отметил он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", инфляция
грузия, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", инфляция

Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам

09:01 12.12.2022
© photo: Sputnik / StringerТорговый центр Tbilisi Mall
Торговый центр Tbilisi Mall - Sputnik Грузия, 1920, 12.12.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в ноябре 2022 года оказался всего на 0,1 процентных пункта ниже, чем рассчитанный по национальным правилам
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Годовая инфляция в Грузии, рассчитанная по евростандартам, в ноябре 2022 года составила 10,3%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 10,4%.
В настоящее время в Грузии инфляция рассчитывается на основании Индекса потребительских цен (ИПЦ) по международным стандартам, в то время как в странах Евросоюза используют Гармонизированный индекс потребительских цен (ГИПЦ), и он является важным индикатором ценовой стабильности.

Чем отличаются методологии в Грузии и ЕС

ГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей, главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.
В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.
Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" – ECOICOP, которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.
Как разнятся показатели в Грузии по разным категориям, %

Группы потребительской корзины

Национальный стандарт

Европейский стандарт

Продукты

16,8

15,5

Алкоголь и табак

7,6

7,7

Одежда и обувь

-2,2

0,0

Коммунальные услуги

15,4

14,2

Мебель

9,6

10,3

Здравоохранение

-2,8

-3,8

Транспорт

8,2

7,9

Связь

0,2

0,3

Развлечения и отдых

6,2

7,1

Образование

6,6

6,7

Гостиницы и рестораны

15,9

14,7

Другие

11,8

10,5

Когда снизится инфляция в Грузии – прогноз главы Нацбанка

Президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе считает, что инфляция в Грузии начнет снижаться с февраля 2023 года и приблизится целевому показателю во второй половине года.
"Согласно сегодняшним ожиданиям, инфляция должна приблизиться к целевому показателю во второй половине следующего года. Конечно, средний показатель будет выше целевого, так как он начнет снижаться с февраля", – сказал Гвенетадзе журналистам.
Глава Нацбанка полагает, что до конца текущего года и в январе следующего, в зависимости от основных факторов, инфляция будет по-прежнему высокой. Тем не менее он не исключает, что годовая инфляция в 2023 году будет ниже прогноза.
"Как известно, цены на нефть определяют индекс цен, а также цены на другие услуги и товары. Поэтому мы должны дождаться этой информации", – отметил он.
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