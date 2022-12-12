https://sputnik-georgia.ru/20221212/kak-izmenilsya-pokazatel-inflyatsii-v-gruzii-pri-podschete-po-evrostandartam-272946616.html
Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам
Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам
Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в ноябре 2022 года оказался всего на 0,1 процентных пункта ниже, чем рассчитанный по... 12.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-12T09:01+0400
2022-12-12T09:01+0400
2022-12-12T09:01+0400
грузия
экономика
новости
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
инфляция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/0f/269461899_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_cf42c350afdb197af8fce528dc84327d.jpg
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Годовая инфляция в Грузии, рассчитанная по евростандартам, в ноябре 2022 года составила 10,3%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 10,4%.Чем отличаются методологии в Грузии и ЕСГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей, главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом. Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" – ECOICOP, которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.Когда снизится инфляция в Грузии – прогноз главы НацбанкаПрезидент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе считает, что инфляция в Грузии начнет снижаться с февраля 2023 года и приблизится целевому показателю во второй половине года.Глава Нацбанка полагает, что до конца текущего года и в январе следующего, в зависимости от основных факторов, инфляция будет по-прежнему высокой. Тем не менее он не исключает, что годовая инфляция в 2023 году будет ниже прогноза."Как известно, цены на нефть определяют индекс цен, а также цены на другие услуги и товары. Поэтому мы должны дождаться этой информации", – отметил он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/0f/269461899_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_3612d7cfdef8e3e042182eb8a0120def.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", инфляция
грузия, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", инфляция
Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам
Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в ноябре 2022 года оказался всего на 0,1 процентных пункта ниже, чем рассчитанный по национальным правилам
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Годовая инфляция в Грузии, рассчитанная по евростандартам, в ноябре 2022 года составила 10,3%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 10,4%.
В настоящее время в Грузии инфляция рассчитывается на основании Индекса потребительских цен (ИПЦ) по международным стандартам, в то время как в странах Евросоюза используют Гармонизированный индекс потребительских цен (ГИПЦ), и он является важным индикатором ценовой стабильности.
Чем отличаются методологии в Грузии и ЕС
ГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей, главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.
В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.
Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" – ECOICOP, которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.
Как разнятся показатели в Грузии по разным категориям, %
Группы потребительской корзины
Национальный стандарт
Европейский стандарт
Продукты
16,8
15,5
Алкоголь и табак
7,6
7,7
Одежда и обувь
-2,2
0,0
Коммунальные услуги
15,4
14,2
Мебель
9,6
10,3
Здравоохранение
-2,8
-3,8
Транспорт
8,2
7,9
Связь
0,2
0,3
Развлечения и отдых
6,2
7,1
Образование
6,6
6,7
Гостиницы и рестораны
15,9
14,7
Другие
11,8
10,5
Когда снизится инфляция в Грузии – прогноз главы Нацбанка
Президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе считает, что инфляция в Грузии начнет снижаться с февраля 2023 года и приблизится целевому показателю во второй половине года.
"Согласно сегодняшним ожиданиям, инфляция должна приблизиться к целевому показателю во второй половине следующего года. Конечно, средний показатель будет выше целевого, так как он начнет снижаться с февраля", – сказал Гвенетадзе журналистам.
Глава Нацбанка полагает, что до конца текущего года и в январе следующего, в зависимости от основных факторов, инфляция будет по-прежнему высокой. Тем не менее он не исключает, что годовая инфляция в 2023 году будет ниже прогноза.
"Как известно, цены на нефть определяют индекс цен, а также цены на другие услуги и товары. Поэтому мы должны дождаться этой информации", – отметил он.