https://sputnik-georgia.ru/20221212/kak-izmenilsya-pokazatel-inflyatsii-v-gruzii-pri-podschete-po-evrostandartam-272946616.html

Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам

Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам

Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в ноябре 2022 года оказался всего на 0,1 процентных пункта ниже, чем рассчитанный по... 12.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-12T09:01+0400

2022-12-12T09:01+0400

2022-12-12T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

инфляция

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Годовая инфляция в Грузии, рассчитанная по евростандартам, в ноябре 2022 года составила 10,3%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 10,4%.Чем отличаются методологии в Грузии и ЕСГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей, главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом. Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" – ECOICOP, которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.Когда снизится инфляция в Грузии – прогноз главы НацбанкаПрезидент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе считает, что инфляция в Грузии начнет снижаться с февраля 2023 года и приблизится целевому показателю во второй половине года.Глава Нацбанка полагает, что до конца текущего года и в январе следующего, в зависимости от основных факторов, инфляция будет по-прежнему высокой. Тем не менее он не исключает, что годовая инфляция в 2023 году будет ниже прогноза."Как известно, цены на нефть определяют индекс цен, а также цены на другие услуги и товары. Поэтому мы должны дождаться этой информации", – отметил он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", инфляция