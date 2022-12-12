https://sputnik-georgia.ru/20221212/khidirbegishvili-pochemu-ukraina-v-avguste-2008-goda-ne-otkryla-vtoroy-front-protiv-rossii-272970830.html
Хидирбегишвили: почему Украина в августе 2008 года не открыла Второй фронт против России?!
Хидирбегишвили: почему Украина в августе 2008 года не открыла Второй фронт против России?!
Главный редактор Грузинформ Арно Хидирбегишвили в интервью Sputnik Грузия комментирует некоторые, наиболее интересные грузинскому читателю, фрагменты интервью... 12.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-12T21:11+0400
2022-12-12T21:11+0400
2022-12-12T21:11+0400
грузия
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интервью
россия
ангела меркель
арно хидирбегишвили
келли дегнан
москва
снг
нато
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Директор 4-го Департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар 10 декабря 2022 года дал специальное интервью одному из крупнейших российских СМИ. В интервью он рассказал о роли Москвы в урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией, ответил на вопросы о возможностях для диалога с Тбилиси, а также указал на провокационные призывы Киева к открытию Второго фронта против России.- Батоно Арно, просим вас прокомментировать часть тезисов из интервью Дениса Гончара, потому что они буквально схожи с тем, о чем вы неоднократно говорили. В частности, это касается необходимости раскрытия транзитного потенциала региона, полного разблокирования транспортных и экономических связей, использования энергетических возможностей и перспективной платформы "3+3", а также попыток Запада вбить клин между тремя южнокавказскими странами и выдавить Россию с региона, используя на сей раз Армению, пригласившую миссии ОБСЕ и ЕС.Спросим также о "российско-грузинских связях", которые, как считает Гончар, "не стоят на месте". Отметив важность формата "Карасин-Абашидзе" как элемента двустороннего диалога с акцентом на торгово-экономическую, транспортную и гуманитарную сферы (в частности, с грузинской стороны ведется модернизация автодорожной инфраструктуры, включая строительство тоннеля под перевалом Крестовый, с российской - расширяется пункт пропуска "Верхний Ларс"), российский дипломат отметил, что "несмотря на провокационные призывы извне, правительство Грузии придерживается прагматичной линии", и как положительный эффект - "за 10 месяцев 2022 года товарооборот Грузии с Россией по сравнению с аналогичным периодом 2021 года вырос на 51% и приблизился к рекордным 2 млрд долларов; за 11 месяцев текущего года в Грузии побывали без малого 1 млн граждан России; в 3,5 раза - до 1,4 млрд долларов - в текущем году возросли денежные переводы из России в Грузию. В значительной степени благодаря впечатляющим доходам Грузии от въездного туризма, денежных переводов и торговли с Россией прогноз экономического роста Грузии в этом году повышен до двузначной цифры".В то же время, на этом приподнятом фоне, Гончар отмечает: "Что касается перспектив возобновления прямого авиасообщения и визовой либерализации в отношении граждан Грузии, то в случае формирования нужных для этого предпосылок - условия в Тбилиси хорошо известны - не исключаем принятия решений на этот счет". Ваш комментарий.- В первую очередь отмечу, что чёткие месседжи Дениса Гончара, оптимистические или не очень, это - официальная позиция России, редкий случай на фоне множества дилетантских попыток энтузиастов - добровольцев с обеих сторон выдать желаемое за действительное, что, в конечном счёте, никогда себя не оправдывает и лишь порождает домыслы и сумбур.Прямое авиасообщение и безвиз - это фишки, которые периодически всплывают в разных местах (то - по линии грузинской диаспоры России, то - по линии т.н. "народной дипломатии" и неправительственных организаций) и, как привило, заканчиваются, ни больше, ни меньше, обращениями к президентам двух стран. Соответственно, меняются и необходимые для Москвы предпосылки - условия.Раз дипломат такого высокого уровня их не перечислил, я тоже воздержусь, лишь выскажу своё субъективное мнение. Первое - требования, что выдвигает Москва, для Тбилиси невыполнимы, по крайней мере - в ближайшей перспективе. Второе - хочу напомнить, что отсутствие прямого авиасообщения и визовый режим выглядят не совсем понятными карательными мерами, направленными не только против граждан Грузии, но и против граждан России - визитёров, направляющихся в Грузию. Если непрямое авиасообщение создаёт дискомфорт, то российские визы, когда Грузия указом ещё президента Саакашвили аннулировала в одностороннем порядке въездные визы для россиян, работают не на имидж России. Вопрос - для чего Москве этот "чёрный" пиар? И третье: лучше России переступить эти два шага без всяких предварительных условий, пока эти прямые рейсы и визы ещё кому-то в Грузии нужны.- Опустим фрагмент интервью Гончара о биобезопасности в Закавказье, где он говорит, что Россия по-прежнему ждёт приглашения с грузинской стороны в лабораторию Лугара, и задам заключительный вопрос, касающийся Грузии. Денис Гончар обвинил сопредседателей от ООН, ОБСЕ и Евросоюза, которые не смогли обеспечить восстановление прежнего рабочего ритма Женевского формата, поэтому Международные женевские дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье в 2022 году прошли всего лишь один раз вместо четырёх. "Несмотря на отсутствие внятных разъяснений, мы четко видим истинную подоплеку происходящего: у наших коллег из Вашингтона и Брюсселя верх взял соблазн привнести геополитику и на закавказское направление. Со своей стороны, исходим из того, что востребованность Женевских дискуссий в меняющейся геополитической обстановке только возрастает. Императивность регулярных контактов официальных представителей Тбилиси, Сухуми и Цхинвали становится очевидной на фоне звучащих из Киева и отдельных западных столиц провокационных призывов к властям Грузии открыть "Второй фронт" против России в Абхазии и Южной Осетии. В этих условиях приоритетный характер приобретают продвигаемые Москвой и ее абхазскими и югоосетинскими союзниками вопросы выработки юридически обязывающего Соглашения о неприменении Грузией силы против Абхазии и Южной Осетии, а также делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской государственных границ и их последующей демаркацией", - заявил Гончар.- Интернет не даст соврать - термин "Второй фронт" первым употребил я (по обратной аналогии со Вторым фронтом в Великую Отечественную). 26 февраля, на второй день после начала спецоперации на Украине, я предположил, что от Грузии потребуют открыть "Второй фронт" против России, и оказался прав - чуть позже об этом в различной форме заявили руководители киевской власти и Пионтковский, потом - группа западных "друзей" Грузии из США и Евросоюза - политики, эксперты и европарламентарии. А 21 марта открыть "Второй фронт" тайно потребовала посол США в Грузии Келли Дегнан. После этого руководители правящей партии и правительства Грузии уже не могли хранить молчание.Власть Грузии, несмотря на то, что Киев не выдавал грузинской генпрокуратуре Саакашвили, несмотря на то, что Зеленский обозвал власть Грузии аморальной, а Арахамия с Арестовичем пригрозили высадить десант в Тбилиси и свергнуть грузинское правительство (Арестович пару дней назад выдал новый "перл" - мол, он беспокоится о здоровье Саакашвили, потому что Саакашвили - фигура такого огромного масштаба, что если на весы поставить его - и всю Грузию, Саакашвили перевесит!), Грузия оказала огромную гуманитарную помощь Украине, но что касается военной помощи - сказала твёрдое "нет" - нет "Второму фронту", нет - поставкам техники двойного назначения, вооружения.Но несмотря на это, абсолютно исключено, чтобы нынешняя власть Грузии подписала "Соглашение о неприменении Грузией силы против Абхазии и Южной Осетии", а также "делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской государственных границ и их последующей демаркацией". Вот - главный вопрос…Пользуясь случаем, хочу повторить, что Грузия Украине ничего не должна! В 2008 году Украина поставляла Грузии вооружение и инструкторов, потому что ещё тогда хотела ударить по России, но руками грузин и на территории Грузии. Почему в августе 2008 года огромная Украина не открыла "Второй фронт" против России на своей территории, чего сегодня официальный Киев требует от маленькой Грузии?! А потому, что министры обороны режима Саакашвили - Окруашвили, Барамидзе и, особенно, Кезерашвили - покупали у Украины оружие по завышенным ценам и делили с Киевом "откаты", часть из которых шла в карман Саакашвили; часть этого оружия перепродавались в третьи страны, террористическим режимам, но, чтобы списать недостачу, устроили 5-дневную авантюру 08.08.08. В 2006 году Ющенко, женатый на иностранке, как Саакашвили, крестил сына Саакашвили - Николоза, а в конце 2003 - начале 2004 года Саакашвили, едва совершив госпереворот "Революция роз" и имея "на носу" новые выборы, тем не менее, часто летал в Киев со своими уже получившими опыт политтехнологами, чтобы устроить на Майдане "Оранжевую революцию" и привести к власти Ющенко. Так что никто никому ничего не должен, как в Киеве пытаются выставить счёт "неблагодарным грузинам"…- Батоно Арно, в завершение нашей беседы хотим попросить вас прокомментировать скандальное заявление Ангелы Меркель - что Германия и Франция не собирались исполнять подписанные ими Минские соглашения, а хотели лишь обманом выиграть время для подготовки Украины к военным действиям против России, вооружения и обучения украинской армии. Мы имеем дело - пиар-фейком, уверен президент Лукашенко, или это правда? Вы тогда не раз отмечали, что формат "нормандской четвёрки" - блеф, который кончится войной, точно такой же блеф, как Минская группа ОБСЕ. Ваши прогнозы подтвердились. Сегодня, завершая визит в Киргизию, Президент Путин, отвечая на вопросы журналистов, признал, что им удалось обмануть Россию, и выразил некоторое сожаление, что СВО не начали чуть раньше: "Видимо, мы поздно сориентировались, честно говоря. Может быть, и раньше всё это надо было начинать…"- После того, когда 2-4 апреля 2008 года, на саммите НАТО в Бухаресте, Германия и Франция выступили против приёма Грузии в НАТО (предоставления ей ПДПЧ), "чтобы не нарушить баланс между Европой и Россией", президент Саакашвили, говорю об этом впервые, мягко говоря, злословил на Меркель. Поэтому через месяц Саакашвили, назло Меркель и Саркози, очертя голову ринулся на Цхинвали. Амбициозный и перевозбуждённый, Саакашвили не мог и не хотел предположить, что США его используют "втёмную" - так же, как сегодня США "втёмную" используют Зеленского. Печальной финал - за год неволи потерявший половину своего веса арестант Саакашвили беспомощно лежит на больничной койке…Так что в Госдуме РФ и президент Лукашенко должны хорошо подумать, прежде чем называть заявление Меркель ложью. Лжёт ли госпожа Меркель или говорит правду, в обоих случаях она сделала королевский подарок России, обвинив лидеров Европы, в том числе - саму себя, в невиданном преступлении, лжи и лицемерии. То есть, заведомо подписавшимся под ложью руководителям Германии и Франции верить нельзя, обманув однажды, где гарантии, что они не обманывали и прежде и не обманут впредь?! Сразу же возникают подозрения - а были ли французы и немцы искренни в других случаях, будучи медиаторами, к примеру - между Баку и Ереваном по Карабаху или между Москвой и Тбилиси ("Соглашение Медведева-Саркози")?.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Арно Хидирбегишвили
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грузия, политика, интервью, россия, ангела меркель, арно хидирбегишвили, келли дегнан, москва, снг, нато, обсе, интервью, украина
грузия, политика, интервью, россия, ангела меркель, арно хидирбегишвили, келли дегнан, москва, снг, нато, обсе, интервью, украина
Директор 4-го Департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар 10 декабря 2022 года дал специальное интервью
одному из крупнейших российских СМИ. В интервью он рассказал о роли Москвы в урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией, ответил на вопросы о возможностях для диалога с Тбилиси, а также указал на провокационные призывы Киева к открытию Второго фронта против России.
- Батоно Арно, просим вас прокомментировать часть тезисов из интервью Дениса Гончара, потому что они буквально схожи с тем, о чем вы неоднократно говорили. В частности, это касается необходимости раскрытия транзитного потенциала региона, полного разблокирования транспортных и экономических связей, использования энергетических возможностей и перспективной платформы "3+3", а также попыток Запада вбить клин между тремя южнокавказскими странами и выдавить Россию с региона, используя на сей раз Армению, пригласившую миссии ОБСЕ и ЕС.
Спросим также о "российско-грузинских связях", которые, как считает Гончар, "не стоят на месте". Отметив важность формата "Карасин-Абашидзе" как элемента двустороннего диалога с акцентом на торгово-экономическую, транспортную и гуманитарную сферы (в частности, с грузинской стороны ведется модернизация автодорожной инфраструктуры, включая строительство тоннеля под перевалом Крестовый, с российской - расширяется пункт пропуска "Верхний Ларс"), российский дипломат отметил, что "несмотря на провокационные призывы извне, правительство Грузии придерживается прагматичной линии", и как положительный эффект - "за 10 месяцев 2022 года товарооборот Грузии с Россией по сравнению с аналогичным периодом 2021 года вырос на 51% и приблизился к рекордным 2 млрд долларов; за 11 месяцев текущего года в Грузии побывали без малого 1 млн граждан России; в 3,5 раза - до 1,4 млрд долларов - в текущем году возросли денежные переводы из России в Грузию. В значительной степени благодаря впечатляющим доходам Грузии от въездного туризма, денежных переводов и торговли с Россией прогноз экономического роста Грузии в этом году повышен до двузначной цифры".
В то же время, на этом приподнятом фоне, Гончар отмечает: "Что касается перспектив возобновления прямого авиасообщения и визовой либерализации в отношении граждан Грузии, то в случае формирования нужных для этого предпосылок - условия в Тбилиси хорошо известны - не исключаем принятия решений на этот счет". Ваш комментарий.
- В первую очередь отмечу, что чёткие месседжи Дениса Гончара, оптимистические или не очень, это - официальная позиция России, редкий случай на фоне множества дилетантских попыток энтузиастов - добровольцев с обеих сторон выдать желаемое за действительное, что, в конечном счёте, никогда себя не оправдывает и лишь порождает домыслы и сумбур.
Прямое авиасообщение и безвиз - это фишки, которые периодически всплывают в разных местах (то - по линии грузинской диаспоры России, то - по линии т.н. "народной дипломатии" и неправительственных организаций) и, как привило, заканчиваются, ни больше, ни меньше, обращениями к президентам двух стран. Соответственно, меняются и необходимые для Москвы предпосылки - условия.
Раз дипломат такого высокого уровня их не перечислил, я тоже воздержусь, лишь выскажу своё субъективное мнение. Первое - требования, что выдвигает Москва, для Тбилиси невыполнимы, по крайней мере - в ближайшей перспективе. Второе - хочу напомнить, что отсутствие прямого авиасообщения и визовый режим выглядят не совсем понятными карательными мерами, направленными не только против граждан Грузии, но и против граждан России - визитёров, направляющихся в Грузию. Если непрямое авиасообщение создаёт дискомфорт, то российские визы, когда Грузия указом ещё президента Саакашвили аннулировала в одностороннем порядке въездные визы для россиян, работают не на имидж России. Вопрос - для чего Москве этот "чёрный" пиар? И третье: лучше России переступить эти два шага без всяких предварительных условий, пока эти прямые рейсы и визы ещё кому-то в Грузии нужны.
- Опустим фрагмент интервью Гончара о биобезопасности в Закавказье, где он говорит, что Россия по-прежнему ждёт приглашения с грузинской стороны в лабораторию Лугара, и задам заключительный вопрос, касающийся Грузии. Денис Гончар обвинил сопредседателей от ООН, ОБСЕ и Евросоюза, которые не смогли обеспечить восстановление прежнего рабочего ритма Женевского формата, поэтому Международные женевские дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье в 2022 году прошли всего лишь один раз вместо четырёх. "Несмотря на отсутствие внятных разъяснений, мы четко видим истинную подоплеку происходящего: у наших коллег из Вашингтона и Брюсселя верх взял соблазн привнести геополитику и на закавказское направление. Со своей стороны, исходим из того, что востребованность Женевских дискуссий в меняющейся геополитической обстановке только возрастает. Императивность регулярных контактов официальных представителей Тбилиси, Сухуми и Цхинвали становится очевидной на фоне звучащих из Киева и отдельных западных столиц провокационных призывов к властям Грузии открыть "Второй фронт" против России в Абхазии и Южной Осетии. В этих условиях приоритетный характер приобретают продвигаемые Москвой и ее абхазскими и югоосетинскими союзниками вопросы выработки юридически обязывающего Соглашения о неприменении Грузией силы против Абхазии и Южной Осетии, а также делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской государственных границ и их последующей демаркацией", - заявил Гончар.
- Интернет не даст соврать - термин "Второй фронт" первым употребил я (по обратной аналогии со Вторым фронтом в Великую Отечественную). 26 февраля, на второй день после начала спецоперации на Украине, я предположил, что от Грузии потребуют открыть "Второй фронт" против России, и оказался прав - чуть позже об этом в различной форме заявили руководители киевской власти и Пионтковский, потом - группа западных "друзей" Грузии из США и Евросоюза - политики, эксперты и европарламентарии. А 21 марта открыть "Второй фронт" тайно потребовала посол США в Грузии Келли Дегнан. После этого руководители правящей партии и правительства Грузии уже не могли хранить молчание.
Власть Грузии, несмотря на то, что Киев не выдавал грузинской генпрокуратуре Саакашвили, несмотря на то, что Зеленский обозвал власть Грузии аморальной, а Арахамия с Арестовичем пригрозили высадить десант в Тбилиси и свергнуть грузинское правительство (Арестович пару дней назад выдал новый "перл" - мол, он беспокоится о здоровье Саакашвили, потому что Саакашвили - фигура такого огромного масштаба, что если на весы поставить его - и всю Грузию, Саакашвили перевесит!), Грузия оказала огромную гуманитарную помощь Украине, но что касается военной помощи - сказала твёрдое "нет" - нет "Второму фронту", нет - поставкам техники двойного назначения, вооружения.
Но несмотря на это, абсолютно исключено, чтобы нынешняя власть Грузии подписала "Соглашение о неприменении Грузией силы против Абхазии и Южной Осетии", а также "делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской государственных границ и их последующей демаркацией". Вот - главный вопрос…
Пользуясь случаем, хочу повторить, что Грузия Украине ничего не должна! В 2008 году Украина поставляла Грузии вооружение и инструкторов, потому что ещё тогда хотела ударить по России, но руками грузин и на территории Грузии. Почему в августе 2008 года огромная Украина не открыла "Второй фронт" против России на своей территории, чего сегодня официальный Киев требует от маленькой Грузии?! А потому, что министры обороны режима Саакашвили - Окруашвили, Барамидзе и, особенно, Кезерашвили - покупали у Украины оружие по завышенным ценам и делили с Киевом "откаты", часть из которых шла в карман Саакашвили; часть этого оружия перепродавались в третьи страны, террористическим режимам, но, чтобы списать недостачу, устроили 5-дневную авантюру 08.08.08. В 2006 году Ющенко, женатый на иностранке, как Саакашвили, крестил сына Саакашвили - Николоза, а в конце 2003 - начале 2004 года Саакашвили, едва совершив госпереворот "Революция роз" и имея "на носу" новые выборы, тем не менее, часто летал в Киев со своими уже получившими опыт политтехнологами, чтобы устроить на Майдане "Оранжевую революцию" и привести к власти Ющенко. Так что никто никому ничего не должен, как в Киеве пытаются выставить счёт "неблагодарным грузинам"…
- Батоно Арно, в завершение нашей беседы хотим попросить вас прокомментировать скандальное заявление Ангелы Меркель - что Германия и Франция не собирались исполнять подписанные ими Минские соглашения, а хотели лишь обманом выиграть время для подготовки Украины к военным действиям против России, вооружения и обучения украинской армии. Мы имеем дело - пиар-фейком, уверен президент Лукашенко, или это правда? Вы тогда не раз отмечали, что формат "нормандской четвёрки" - блеф, который кончится войной, точно такой же блеф, как Минская группа ОБСЕ. Ваши прогнозы подтвердились. Сегодня, завершая визит в Киргизию, Президент Путин, отвечая на вопросы журналистов, признал, что им удалось обмануть Россию, и выразил некоторое сожаление, что СВО не начали чуть раньше: "Видимо, мы поздно сориентировались, честно говоря. Может быть, и раньше всё это надо было начинать…"
- После того, когда 2-4 апреля 2008 года, на саммите НАТО в Бухаресте, Германия и Франция выступили против приёма Грузии в НАТО (предоставления ей ПДПЧ), "чтобы не нарушить баланс между Европой и Россией", президент Саакашвили, говорю об этом впервые, мягко говоря, злословил на Меркель. Поэтому через месяц Саакашвили, назло Меркель и Саркози, очертя голову ринулся на Цхинвали. Амбициозный и перевозбуждённый, Саакашвили не мог и не хотел предположить, что США его используют "втёмную" - так же, как сегодня США "втёмную" используют Зеленского. Печальной финал - за год неволи потерявший половину своего веса арестант Саакашвили беспомощно лежит на больничной койке…
Так что в Госдуме РФ и президент Лукашенко должны хорошо подумать, прежде чем называть заявление Меркель ложью. Лжёт ли госпожа Меркель или говорит правду, в обоих случаях она сделала королевский подарок России, обвинив лидеров Европы, в том числе - саму себя, в невиданном преступлении, лжи и лицемерии. То есть, заведомо подписавшимся под ложью руководителям Германии и Франции верить нельзя, обманув однажды, где гарантии, что они не обманывали и прежде и не обманут впредь?! Сразу же возникают подозрения - а были ли французы и немцы искренни в других случаях, будучи медиаторами, к примеру - между Баку и Ереваном по Карабаху или между Москвой и Тбилиси ("Соглашение Медведева-Саркози")?.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.