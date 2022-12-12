https://sputnik-georgia.ru/20221212/meriya-tbilisi-obnovit-territoriyu-u-filarmonii-272961953.html
Мэрия Тбилиси обновит территорию у филармонии
Мэрия Тбилиси обновит территорию у филармонии
Исходя из того, что у здания филармонии есть статус культурного памятника, его аутентичность будет сохранена 12.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-12T17:18+0400
2022-12-12T17:18+0400
2022-12-12T17:18+0400
грузия
новости
ираклий бенделиани
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Территория, прилегающая к Тбилисскому концертному залу (филармония), будет полностью обновлена, заявил заместитель мэра Тбилиси Ираклий Бенделиани.По его словам, работы по обновлению данной территории полностью завершатся через три месяца. Помимо территории и подземных коммуникации, будет обновлен и фонтан.Заммэра подчеркнул, что люди, которые часто передвигались на этой территории, хорошо помнят, как в плохую погоду тротуары наполнялись водой. Бенделиани также подчеркнул, что, исходя из того, что у этого здания есть статус культурного памятника, его аутентичность будет сохранена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, ираклий бенделиани, каха каладзе, тбилиси
грузия, новости, ираклий бенделиани, каха каладзе, тбилиси
Мэрия Тбилиси обновит территорию у филармонии
Исходя из того, что у здания филармонии есть статус культурного памятника, его аутентичность будет сохранена
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Территория, прилегающая к Тбилисскому концертному залу (филармония), будет полностью обновлена, заявил заместитель мэра Тбилиси Ираклий Бенделиани.
По его словам, работы по обновлению данной территории полностью завершатся через три месяца. Помимо территории и подземных коммуникации, будет обновлен и фонтан.
"В течение многих лет здесь была проблемой - дождевая вода проникала под землю, протекала. Соответственно, на первом этапе здесь демонтируют плиты, вместо них появятся специальные плиты и дренажные системы", - заявил Бенделиани.
Заммэра подчеркнул, что люди, которые часто передвигались на этой территории, хорошо помнят, как в плохую погоду тротуары наполнялись водой. Бенделиани также подчеркнул, что, исходя из того, что у этого здания есть статус культурного памятника, его аутентичность будет сохранена.