https://sputnik-georgia.ru/20221212/otkosit-ot-armii-v-gruzii-budet-slozhnee--premer-obeschal-ustranit-lazeyku-v-zakone-272964574.html

"Откосить" от армии в Грузии будет сложнее – премьер обещал устранить лазейку в законе

"Откосить" от армии в Грузии будет сложнее – премьер обещал устранить лазейку в законе

Власти Грузии больше не позволят оппозиционной организации вводить молодежь в заблуждение 12.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-12T17:41+0400

2022-12-12T17:41+0400

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ираклий гарибашвили

зураб джапаридзе

тбилиси

джуаншер бурчуладзе

"библейская свобода"

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ТБИЛИСИ, 12 дек - Sputnik. Законодательная погрешность, из-за которой власти Грузии не могут призывать на обязательную военную службу членов официально зарегистрированной религиозной организации, будет устранена, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Речь идет об организации "Христианская, евангелистская, протестантская церковь Грузии — Библейская свобода", которую лидеры оппозиционной партии "Гирчи" зарегистрировали в апреле 2017 года. Как пояснили тогда оппозиционеры, которые выступают против обязательной военной службы в стране, они нашли способ легального освобождения молодых людей от армии.По словам главы грузинского правительства, этот вопрос также обсуждался с Патриархией, и он будет раз и навсегда решен согласно соответствующей записи."Мы больше не позволим этим вредителям вводить в заблуждение наше молодое здоровое поколение", - подчеркнул Гарибашвили.Сколько людей "откосили"?В Грузии только с помощью одной организации в этом году от службы в армии уклонились 12 тысяч человек, заявил ранее министр обороны Джуаншер Бурчуладзе.Глава Минобороны не назвал организацию, помогающую откосить от армии. Не исключено, что речь идет именно об организации "Христианская, евангелистская, протестантская церковь Грузии – Библейская свобода".Согласно грузинскому законодательству, призыв на военную службу может быть отсрочен, если человек является священнослужителем или учится в духовной семинарии.На сегодняшний день, по словам министра, в Грузии есть много легальных возможностей уклонения от армии. Однако это обязательно изменится, обещал министр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, зураб джапаридзе, тбилиси, джуаншер бурчуладзе, "библейская свобода"