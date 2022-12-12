https://sputnik-georgia.ru/20221212/otkosit-ot-armii-v-gruzii-budet-slozhnee--premer-obeschal-ustranit-lazeyku-v-zakone-272964574.html
"Откосить" от армии в Грузии будет сложнее – премьер обещал устранить лазейку в законе
"Откосить" от армии в Грузии будет сложнее – премьер обещал устранить лазейку в законе
Власти Грузии больше не позволят оппозиционной организации вводить молодежь в заблуждение 12.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-12T17:41+0400
2022-12-12T17:41+0400
2022-12-12T18:44+0400
политика
грузия
новости
ираклий гарибашвили
зураб джапаридзе
тбилиси
джуаншер бурчуладзе
"библейская свобода"
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ТБИЛИСИ, 12 дек - Sputnik. Законодательная погрешность, из-за которой власти Грузии не могут призывать на обязательную военную службу членов официально зарегистрированной религиозной организации, будет устранена, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Речь идет об организации "Христианская, евангелистская, протестантская церковь Грузии — Библейская свобода", которую лидеры оппозиционной партии "Гирчи" зарегистрировали в апреле 2017 года. Как пояснили тогда оппозиционеры, которые выступают против обязательной военной службы в стране, они нашли способ легального освобождения молодых людей от армии.По словам главы грузинского правительства, этот вопрос также обсуждался с Патриархией, и он будет раз и навсегда решен согласно соответствующей записи."Мы больше не позволим этим вредителям вводить в заблуждение наше молодое здоровое поколение", - подчеркнул Гарибашвили.Сколько людей "откосили"?В Грузии только с помощью одной организации в этом году от службы в армии уклонились 12 тысяч человек, заявил ранее министр обороны Джуаншер Бурчуладзе.Глава Минобороны не назвал организацию, помогающую откосить от армии. Не исключено, что речь идет именно об организации "Христианская, евангелистская, протестантская церковь Грузии – Библейская свобода".Согласно грузинскому законодательству, призыв на военную службу может быть отсрочен, если человек является священнослужителем или учится в духовной семинарии.На сегодняшний день, по словам министра, в Грузии есть много легальных возможностей уклонения от армии. Однако это обязательно изменится, обещал министр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, зураб джапаридзе, тбилиси, джуаншер бурчуладзе, "библейская свобода"
политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, зураб джапаридзе, тбилиси, джуаншер бурчуладзе, "библейская свобода"
"Откосить" от армии в Грузии будет сложнее – премьер обещал устранить лазейку в законе
17:41 12.12.2022 (обновлено: 18:44 12.12.2022)
Власти Грузии больше не позволят оппозиционной организации вводить молодежь в заблуждение
ТБИЛИСИ, 12 дек - Sputnik. Законодательная погрешность, из-за которой власти Грузии не могут призывать на обязательную военную службу членов официально зарегистрированной религиозной организации, будет устранена, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Речь идет об организации "Христианская, евангелистская, протестантская церковь Грузии — Библейская свобода", которую лидеры оппозиционной партии "Гирчи" зарегистрировали в апреле 2017 года. Как пояснили тогда оппозиционеры, которые выступают против обязательной военной службы в стране, они нашли способ легального освобождения молодых людей от армии.
"Это было самое большое вредительство, которое он (лидер "Гирчи" Зураб Джапаридзе – ред.) совершил перед молодежью страны и будущего поколения. Поэтому эта погрешность будет закрыта, искоренена и возможности их недобросовестной, фиктивной, якобы религиозной организации исключены", - заявил Гарибашвили.
По словам главы грузинского правительства, этот вопрос также обсуждался с Патриархией, и он будет раз и навсегда решен согласно соответствующей записи.
"Мы больше не позволим этим вредителям вводить в заблуждение наше молодое здоровое поколение", - подчеркнул Гарибашвили.
Сколько людей "откосили"?
В Грузии только с помощью одной организации в этом году от службы в армии уклонились 12 тысяч человек, заявил ранее министр обороны Джуаншер Бурчуладзе.
Глава Минобороны не назвал организацию, помогающую откосить от армии. Не исключено, что речь идет именно об организации "Христианская, евангелистская, протестантская церковь Грузии – Библейская свобода".
Согласно грузинскому законодательству, призыв на военную службу может быть отсрочен, если человек является священнослужителем или учится в духовной семинарии.
На сегодняшний день, по словам министра, в Грузии есть много легальных возможностей уклонения от армии. Однако это обязательно изменится, обещал министр.