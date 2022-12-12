https://sputnik-georgia.ru/20221212/parlament-gruzii-planiruet-sozvat-vneocherednuyu-sessiyu-272971675.html

Парламент Грузии планирует созвать внеочередную сессию

Парламент Грузии планирует созвать внеочередную сессию

В ходе внеочередной сессии депутаты обсудят поправки в Избирательный кодекс в третьем чтении, заявил спикер 12.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Парламент Грузии завершит осеннюю сессию 2022 года в эту пятницу, однако депутаты продолжат работу в рамках внеочередной сессии, заявил председатель высшего законодательного органа Шалва Папуашвили на заседании бюро в понедельник.Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" активно работает над изменением законодательства, чтобы до конца года успеть выполнить практически все условия Евросоюза для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. По его словам, на внеочередной сессии депутаты обсудят поправки в Избирательный кодекс в третьем чтении. Кроме того, парламентарии проведут голосование по избранию кандидатов на несколько должностей.Европейский совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, парламент грузии, еврокомиссия, осенняя сессия парламента