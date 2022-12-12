https://sputnik-georgia.ru/20221212/premer-gruzii-nazval-gospredpriyatiya-kotorye-budut-reformirovany-272974109.html
Премьер Грузии назвал госпредприятия, которые будут реформированы
Премьер Грузии назвал госпредприятия, которые будут реформированы
Целью реформирования является установление надлежащего корпоративного управления в этих организациях, заявил премьер 12.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-12T23:31+0400
2022-12-12T23:31+0400
2022-12-12T23:34+0400
грузия
новости
экономика
ираклий гарибашвили
грузинская железная дорога
государственная электросистема грузии
компания транспортировки газа грузии
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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Правительство Грузии утвердило четырехлетнюю стратегию реформы государственных предприятий, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.Правительство Грузии активно работает над комплексной реформой государственных предприятий, цель которой приблизить управление этими компаниями к высшим стандартам корпоративного управления.Всего на государственном балансе находится 236 предприятий как широко известных и за пределами страны, так и мелких. Из общего числа предприятий 159 принадлежат центральному правительству, а 77 – местным властям. При этом государство владеет 100% долей в 100 предприятиях, еще в 29 – у него контрольный пакет. Что касается управления предприятиями, то абсолютным большинством управляет министерство экономики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, грузинская железная дорога, государственная электросистема грузии, компания транспортировки газа грузии
грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, грузинская железная дорога, государственная электросистема грузии, компания транспортировки газа грузии
Премьер Грузии назвал госпредприятия, которые будут реформированы
23:31 12.12.2022 (обновлено: 23:34 12.12.2022)
Целью реформирования является установление надлежащего корпоративного управления в этих организациях, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Правительство Грузии утвердило четырехлетнюю стратегию реформы государственных предприятий, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
Правительство Грузии активно работает над комплексной реформой государственных предприятий, цель которой приблизить управление этими компаниями к высшим стандартам корпоративного управления.
"Целью этого является установление надлежащего корпоративного управления в этих организациях. Это такие крупные организации, как "Электросистема", "Грузинская железная дорога", "Объединение аэропортов", "Компания транспортировки газа", - сказал премьер.
Всего на государственном балансе находится 236 предприятий как широко известных и за пределами страны, так и мелких. Из общего числа предприятий 159 принадлежат центральному правительству, а 77 – местным властям. При этом государство владеет 100% долей в 100 предприятиях, еще в 29 – у него контрольный пакет. Что касается управления предприятиями, то абсолютным большинством управляет министерство экономики.