https://sputnik-georgia.ru/20221212/premer-gruzii-nazval-gospredpriyatiya-kotorye-budut-reformirovany-272974109.html

Премьер Грузии назвал госпредприятия, которые будут реформированы

Премьер Грузии назвал госпредприятия, которые будут реформированы

Целью реформирования является установление надлежащего корпоративного управления в этих организациях, заявил премьер 12.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-12T23:31+0400

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ираклий гарибашвили

грузинская железная дорога

государственная электросистема грузии

компания транспортировки газа грузии

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Правительство Грузии утвердило четырехлетнюю стратегию реформы государственных предприятий, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.Правительство Грузии активно работает над комплексной реформой государственных предприятий, цель которой приблизить управление этими компаниями к высшим стандартам корпоративного управления.Всего на государственном балансе находится 236 предприятий как широко известных и за пределами страны, так и мелких. Из общего числа предприятий 159 принадлежат центральному правительству, а 77 – местным властям. При этом государство владеет 100% долей в 100 предприятиях, еще в 29 – у него контрольный пакет. Что касается управления предприятиями, то абсолютным большинством управляет министерство экономики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, грузинская железная дорога, государственная электросистема грузии, компания транспортировки газа грузии