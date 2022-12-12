https://sputnik-georgia.ru/20221212/primety-na-den-apostola-andreya-pervozvannogo-2022-chto-nelzya-delat-272960997.html

Приметы на день апостола Андрея Первозванного 2022: что нельзя делать

Приметы на день апостола Андрея Первозванного 2022: что нельзя делать

Первого из двенадцати апостолов – Андрея Первозванного, православная церковь поминает 13 декабря 12.12.2022, Sputnik Грузия

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справки

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С праздником, который в народном календаре называется "Андреев день", связано много примет и запретов.Что нельзя делать в день апостола Андрея Первозванного, какие с ним связаны приметы, читайте в Sputnik Грузия.Что нельзя делатьВ день апостола Андрея Первозванного нельзя есть пищу животного происхождения, так как у православных верующих продолжается Рождественский пост.В этот день подают на стол рыбу и постные блюда, но переедать и напиваться нельзя.Нельзя в день апостола Андрея венчаться, так как обряд венчания во время поста не проводится.По народным приметам, нельзя в этот день делать работу по дому и заниматься рукодельем.В старину считали, что в день апостола Андрея Первозванного по земле ходит нечисть, поэтому выходить из дома нельзя, тем более, когда стемнеет.Народные приметыМного примет с днем Андрея Первозванного связано и на погоду. Например, по огню определяли предстоящую погоду: красный огонь в печи предсказывал заморозки, а белый – явная примета, что скоро потеплеет.По народным приметам, на богатый урожай указывал ясный и морозный день 13 декабря. Есть примета, что снег, выпавший на Андреев день, не растает до самого апреля.Низко плывущие облака в день Андрея Первозванного и уголь на лучине – примета, что скоро пойдет снег и ударят морозы.Примета, указывающая, на морозную погоду без осадков, если кошка активно умывается.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки