https://sputnik-georgia.ru/20221212/pryamykh-reysov-iz-gruzii-budet-bolshe---vlasti-obeschayut-otkryt-novye-napravleniya-272954479.html

Прямых рейсов из Грузии будет больше – власти обещают открыть новые направления

Прямых рейсов из Грузии будет больше – власти обещают открыть новые направления

У Грузии должно быть больше прямых рейсов в разные страны, считает Квривишвили 12.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-12T12:07+0400

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Власти Грузии в ближайшем будущем планируют открыть новые направления из аэропортов Грузии, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.По ее словам, минэкономики страны уделяет большое внимание работе с международными компаниями, чтобы у страны было больше прямых авиасообщений, особенно со странами Европы.Как отметила Квривишвили, у Грузии есть в этом плане большой прогресс."Несмотря на пандемию, в самом сложном 2021 году и в текущем году мы смогли и ввели не одну международную авиакомпанию. Я бы подчеркнула, что у нас есть огромный прогресс, особенно в направлении Европы", – отметила Квривишвили.Прямыми рейсами из Грузии можно улететь в 26 стран. В общей сложности прямыми рейсами из Грузии можно улететь в 40 заграничных городов. Международные рейсы доступны из трех аэропортов страны.Всего за 10 месяцев 2022 года аэропорты Грузии обслужили 3 716 700 пассажиров, что на 85% больше, чем в 2021 году, а показатель восстановления по сравнению с 2019 годом составил 81%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, экономика, мариам квривишвили, тбилиси, израиль, европа