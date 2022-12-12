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Россия ввела пошлины на импорт ряда товаров из недружественных стран

Россия ввела пошлины на импорт ряда товаров из недружественных стран

Список товаров, облагаемых пошлиной, определен правительством совместно с представителями предприятий и ассоциаций 12.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-12T08:32+0400

2022-12-12T08:32+0400

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Правительство России установило пошлины в 35% на ряд товаров, ввозимых из недружественных стран, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Минпромторг в своем релизе поясняет, что список товаров, облагаемых пошлиной, определен совместно с представителями предприятий и ассоциаций, сообщило РИА Новости."Утвердить по 31 декабря 2023 года включительно прилагаемые ставки ввозных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются государства и территории, предпринимающие меры, которые нарушают экономические интересы Российской Федерации, отличные от ставок Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза", – говорится в тексте постановления.Из документа следует, что размер пошлин на указанные в нем товары составит 35%.В перечень продукции, по которой имеются не уступающие по качеству и ассортименту отечественные аналоги, входят шампуни, средства для волос, средства для чистки зубов, средства для бритья, дезодоранты и антиперспиранты, средства для ароматизации и дезодорирования воздуха помещений, моющие и чистящие средства. В список вошли также гражданское оружие и патроны из недружественных стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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