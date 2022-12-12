https://sputnik-georgia.ru/20221212/srok-dlya-vosstanovleniya-grazhdanstva-gruzii-budet-prodlen-esche-na-dva-goda-272959905.html
Срок для восстановления гражданства Грузии будет продлен еще на два года
Срок для восстановления гражданства Грузии будет продлен еще на два года
В 2018 году за восстановлением гражданства Грузии обратились 1 935 человек, в 2019 году – 2 044, в 2020 году – 1 217 12.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-12T15:07+0400
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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта" разработали поправки в закон "О гражданстве", согласно которым срок для восстановления гражданства Грузии будет продлен с 31 декабря 2022 года до 31 декабря 2024 года, сообщает Первый канал.Речь идет о бывших гражданах Грузии, а также гражданах, которых до 15 августа 2018 года не лишили гражданства Грузии в связи с приобретением гражданства другой страны.Кроме того, на два года будет продлен срок действия тех статей закона, которые касаются условий установления гражданства Грузии для тех, кто родился до 1993 года, и особого порядка предоставления гражданства Грузии, сообщает Первый канал.Авторами законопроекта являются депутаты Бека Одишария, Михаил Сарджвеладзе, Алуда Гудушаури и Гиви Чичинадзе.По данным депутатов, в 2018 году за восстановлением гражданства Грузии обратились 1 935 человек, в 2019 году – 2 044, в 2020 году – 1 217.Временным правом на сохранение гражданства Грузии в 2018 году воспользовались 3 120 человек, в 2019 году – 7 234, 2020 году – 3 186.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, гиви чичинадзе, тбилиси, грузинская мечта
новости, грузия, политика, гиви чичинадзе, тбилиси, грузинская мечта
Срок для восстановления гражданства Грузии будет продлен еще на два года
15:07 12.12.2022 (обновлено: 15:42 12.12.2022)
В 2018 году за восстановлением гражданства Грузии обратились 1 935 человек, в 2019 году – 2 044, в 2020 году – 1 217
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта" разработали поправки в закон "О гражданстве", согласно которым срок для восстановления гражданства Грузии будет продлен с 31 декабря 2022 года до 31 декабря 2024 года, сообщает Первый канал.
Речь идет о бывших гражданах Грузии, а также гражданах, которых до 15 августа 2018 года не лишили гражданства Грузии в связи с приобретением гражданства другой страны.
Кроме того, на два года будет продлен срок действия тех статей закона, которые касаются условий установления гражданства Грузии для тех, кто родился до 1993 года, и особого порядка предоставления гражданства Грузии, сообщает Первый канал
.
Авторами законопроекта являются депутаты Бека Одишария, Михаил Сарджвеладзе, Алуда Гудушаури и Гиви Чичинадзе.
По данным депутатов, в 2018 году за восстановлением гражданства Грузии обратились 1 935 человек, в 2019 году – 2 044, в 2020 году – 1 217.
Временным правом на сохранение гражданства Грузии в 2018 году воспользовались 3 120 человек, в 2019 году – 7 234, 2020 году – 3 186.