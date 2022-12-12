https://sputnik-georgia.ru/20221212/svekor-ubil-nevestku-na-zapade-gruzii---mvd-raskrylo-ubiystvo-po-goryachim-sledam-272951922.html

Свекор убил невестку на западе Грузии – МВД раскрыло убийство по горячим следам

Свекор убил невестку на западе Грузии – МВД раскрыло убийство по горячим следам

Обвиняемому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы 12.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Сотрудники министерства внутренних дел Грузии раскрыли убийство в Хелвачаурском районе (Аджария) и задержали одного человека, сообщается на сайте ведомства.По данным ведомства, задержан 63-летний мужчина, который выстрелил из охотничьего ружья в 40-летнюю женщину после конфликта с ней. В качестве улики правоохранители изъяли орудие убийства.Следствие идет по статье "Умышленное убийство". Обвиняемому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.Ранее в СМИ появилась информация о том, что убитая женщина была невесткой обвиняемого. Случай произошел в селе Салабаури.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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