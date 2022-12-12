https://sputnik-georgia.ru/20221212/svekor-ubil-nevestku-na-zapade-gruzii---mvd-raskrylo-ubiystvo-po-goryachim-sledam-272951922.html
Свекор убил невестку на западе Грузии – МВД раскрыло убийство по горячим следам
Свекор убил невестку на западе Грузии – МВД раскрыло убийство по горячим следам
Обвиняемому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы 12.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-12T10:58+0400
2022-12-12T10:58+0400
2022-12-12T12:09+0400
происшествия
новости
грузия
тбилиси
аджария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/12/262176535_0:0:3583:2015_1920x0_80_0_0_550084dfb89307780e9a30009e1b287b.jpg
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Сотрудники министерства внутренних дел Грузии раскрыли убийство в Хелвачаурском районе (Аджария) и задержали одного человека, сообщается на сайте ведомства.По данным ведомства, задержан 63-летний мужчина, который выстрелил из охотничьего ружья в 40-летнюю женщину после конфликта с ней. В качестве улики правоохранители изъяли орудие убийства.Следствие идет по статье "Умышленное убийство". Обвиняемому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.Ранее в СМИ появилась информация о том, что убитая женщина была невесткой обвиняемого. Случай произошел в селе Салабаури.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
аджария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/12/262176535_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fe7bf17cda33acff1c94fba833721c35.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, тбилиси, аджария
происшествия, новости, грузия, тбилиси, аджария
Свекор убил невестку на западе Грузии – МВД раскрыло убийство по горячим следам
10:58 12.12.2022 (обновлено: 12:09 12.12.2022)
Обвиняемому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik.
Сотрудники министерства внутренних дел Грузии раскрыли убийство в Хелвачаурском районе (Аджария) и задержали одного человека, сообщается
на сайте ведомства.
По данным ведомства, задержан 63-летний мужчина, который выстрелил из охотничьего ружья в 40-летнюю женщину после конфликта с ней. В качестве улики правоохранители изъяли орудие убийства.
Следствие идет по статье "Умышленное убийство". Обвиняемому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что убитая женщина была невесткой обвиняемого. Случай произошел в селе Салабаури.