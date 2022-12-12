https://sputnik-georgia.ru/20221212/v-gruzii-sozdadut-silnyy-rezerv--premer-o-reforme-obyazatelnoy-voennoy-sluzhby-272965986.html

В Грузии создадут сильный резерв – премьер о реформе обязательной военной службы

В Грузии создадут сильный резерв – премьер о реформе обязательной военной службы

Вместо министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии призыв будет осуществлять министерство обороны, заявил премьер 12.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-12T18:46+0400

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2022-12-12T18:46+0400

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ТБИЛИСИ, 12 дек - Sputnik. Обязательная военная служба будет пересмотрена и реформирована - все будут приходить обязательную военную службу только в оборонном ведомстве, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Как отметил глава грузинского правительства, до сих пор система была разрозненной и не такой эффективной, как нужно.По словам премьера, будет создана эффективная система, включающая шести-, восьми- и 11-месячные программы."Это будет интенсивная военная подготовка. После завершения этой программы лицом будет пройдена обязательная военная служба и присвоено звание рядового. Главной целью будет создание сильного резерва", - отметил премьер.По словам Гарибашвили, реализация проекта обойдется в более 80 миллионов лари (более 29,6 миллиона долларов).В Грузии растет интерес к программе оплачиваемого военного резерва - записываются женщины >>Как отметил премьер, вместо министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии призыв будет осуществлять министерство обороны."Этот процесс начнется с января, однако программа будет задействована с первого января 2025 года. До этого система подготовится", - отметил премьер.По словам Гарибашвили, в регионах планируется строительство центров обороны, чтобы для молодежи было проще получить необходимую информацию на месте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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