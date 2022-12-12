https://sputnik-georgia.ru/20221212/v-zdanii-parlamenta-v-kutaisi-mozhet-razmestitsya-novyy-itkhab-272965233.html

В здании парламента в Кутаиси может разместиться новый IT–хаб

В здании парламента в Кутаиси может разместиться новый IT–хаб

В проект будет вложена инвестиция в размере нескольких десятков миллионов долларов, заявил премьер 12.12.2022, Sputnik Грузия

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2022-12-12T19:10+0400

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ираклий гарибашвили

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инвестиции

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ТБИЛИСИ, 12 дек - Sputnik. Израильская компания заинтересовалась созданием нового IT–хаба на базе бывшего здания парламента в городе Кутаиси (регион Имерети), заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Как отметил премьер на заседании правительства, здание, где раньше был законодательный орган страны, практически не функционирует. Законодательный орган вернулся из Кутаиси в Тбилиси в начале 2019 года.По его словам, новый IT-хаб привлечет и трудоустроит работающих в этой сфере молодых людей, студентов, поможет им в развитии. Как отметил глава грузинского правительства, в проект будет вложена инвестиция в размере нескольких десятков миллионов долларов."Безусловно, здесь же хочу отметить Кутаисский университет, который имеет очень важное значение и который может быть очень серьезным партнером в этом проекте", - добавил премьер.Парламент заработал в Кутаиси в 2012 году на основе изменений в Конституции Грузии, которые внесли по инициативе правящей в тот период партии "Единое национальное движение".Какие планы у властей Грузии по зданию парламента в Кутаиси >>После смены власти, по итогам парламентских выборов в 2012 году, представители партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" не раз поднимали вопрос о возвращении высшего законодательного органа Грузии в Тбилиси.В конце 2017 года в Грузии приняли поправки в Конституцию, согласно которым в главном законе страны больше нет записи о том, что парламент должен заседать в Кутаиси.Ранее сообщалось, что здании может разместится либо Академия МВД, либо Центр оперативного управления неотложной помощи "112".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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