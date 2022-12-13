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Баширов рассказал, куда Европа загонит себя потолком цен на российскую нефть
Баширов рассказал, куда Европа загонит себя потолком цен на российскую нефть
У России есть несколько возможностей ответа на потолок цен на российскую нефть, но самым логичным будет простой запрет на торговлю нефтью с присоединившимися к... 13.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-13T09:41+0400
2022-12-13T09:41+0400
2022-12-13T09:41+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Марат Баширов. Как Запад лишил себя монополии на страховку нефти? Ждут ли США и Европу новые попытки путчей и бунтов? Почему Илон Маск опасается за свою жизнь?Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, сша, европа, илон маск, видео
мультимедиа, видео, сша, европа, илон маск, видео
Баширов рассказал, куда Европа загонит себя потолком цен на российскую нефть
У России есть несколько возможностей ответа на потолок цен на российскую нефть, но самым логичным будет простой запрет на торговлю нефтью с присоединившимися к этой инициативе странами
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Марат Баширов.
Как Запад лишил себя монополии на страховку нефти? Ждут ли США и Европу новые попытки путчей и бунтов? Почему Илон Маск опасается за свою жизнь?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.