https://sputnik-georgia.ru/20221213/bashirov-rasskazal-kuda-evropa-zagonit-sebya-potolkom-tsen-na-rossiyskuyu-neft-272977176.html

Баширов рассказал, куда Европа загонит себя потолком цен на российскую нефть

Баширов рассказал, куда Европа загонит себя потолком цен на российскую нефть

У России есть несколько возможностей ответа на потолок цен на российскую нефть, но самым логичным будет простой запрет на торговлю нефтью с присоединившимися к... 13.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-13T09:41+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Марат Баширов. Как Запад лишил себя монополии на страховку нефти? Ждут ли США и Европу новые попытки путчей и бунтов? Почему Илон Маск опасается за свою жизнь?Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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