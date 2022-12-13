https://sputnik-georgia.ru/20221213/bloomberg-prognoziruet-vozvrat-liderstva-rossii-v-eksporte-gaza-v-evropu-273006071.html
Bloomberg прогнозирует возврат лидерства России в экспорте газа в Европу
Bloomberg прогнозирует возврат лидерства России в экспорте газа в Европу
Агентство отмечает, что Европа нигде не сможет найти газ по более доступным ценам, чем в России 13.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-13T19:16+0400
2022-12-13T19:16+0400
2022-12-13T19:16+0400
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Россия вновь может стать лидером по экспорту энергоносителей в европейские страны, считает обозреватель Bloomberg Хавьер Блас."На карту поставлены миллиарды долларов в экспортных мощностях газа", — отметил он.По словам Бласа, на организованном Оксфордским институтом энергетических исследований собрании многие политики и эксперты заявили, что согласны с тем, что Россия вновь сможет стать ключевой фигурой на европейском энергетическом рынке.В конце статьи автор предположил, что в связи с переходом на возобновляемые источники энергии ЕС не будет нуждаться в таких больших объемах голубого топлива, однако, если Европа будет пытаться содержать свои отрасли промышленности в конкурентоспособном состоянии, им потребуется доступное сырье. Дешевле российского газа, по словам Бласа, Европе не найти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, россия, новости, экономика, европа, bloomberg, газ
в мире, россия, новости, экономика, европа, bloomberg, газ
Bloomberg прогнозирует возврат лидерства России в экспорте газа в Европу
Агентство отмечает, что Европа нигде не сможет найти газ по более доступным ценам, чем в России
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik.
Россия вновь может стать лидером по экспорту энергоносителей в европейские страны, считает обозреватель Bloomberg
Хавьер Блас.
"На карту поставлены миллиарды долларов в экспортных мощностях газа", — отметил он.
По словам Бласа, на организованном Оксфордским институтом энергетических исследований собрании многие политики и эксперты заявили, что согласны с тем, что Россия вновь сможет стать ключевой фигурой на европейском энергетическом рынке.
"Я с теми, кто сказал "да". Неизбежные реалии географии и рынков гораздо важнее мнения любых политиков. Россия на протяжении многих лет была крупнейшим поставщиком газа в Европу. Энергетический мост между Россией и ЕС, строившийся в течение десятилетий, преодолел самые суровые эпизоды холодной войны, распад Советского Союза и либерализацию европейского энергетического рынка", — подчеркнул обозреватель.
В конце статьи автор предположил, что в связи с переходом на возобновляемые источники энергии ЕС не будет нуждаться в таких больших объемах голубого топлива, однако, если Европа будет пытаться содержать свои отрасли промышленности в конкурентоспособном состоянии, им потребуется доступное сырье. Дешевле российского газа, по словам Бласа, Европе не найти.