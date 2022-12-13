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Босния и Герцеговина получит статус кандидата в члены ЕС

Босния и Герцеговина получит статус кандидата в члены ЕС

Совет ЕС ожидает подтверждения этого решения на саммите глав государств Союза в конце текущей недели 13.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Совет Евросоюза поддержал предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата в члены ЕС, говорится в решении, опубликованном Советом Евросоюза по итогам состоявшегося сегодня заседания.В решении отмечается, что Совет рекомендует предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата в члены ЕС, который должен быть утвержден на заседании Совета, запланированном на декабрь.В пресс-релизе, опубликованном Советом Европейского союза, также отмечается, что "расширение ЕС является прочной опорой мира, демократии, процветания, безопасности и стабильности на нашем континенте".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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