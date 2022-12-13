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Босния и Герцеговина получит статус кандидата в члены ЕС
Босния и Герцеговина получит статус кандидата в члены ЕС
Совет ЕС ожидает подтверждения этого решения на саммите глав государств Союза в конце текущей недели 13.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-13T20:50+0400
2022-12-13T20:50+0400
2022-12-13T20:50+0400
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Совет Евросоюза поддержал предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата в члены ЕС, говорится в решении, опубликованном Советом Евросоюза по итогам состоявшегося сегодня заседания.В решении отмечается, что Совет рекомендует предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата в члены ЕС, который должен быть утвержден на заседании Совета, запланированном на декабрь.В пресс-релизе, опубликованном Советом Европейского союза, также отмечается, что "расширение ЕС является прочной опорой мира, демократии, процветания, безопасности и стабильности на нашем континенте".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
босния и герцеговина
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в мире, новости, политика, босния и герцеговина, совет ес
в мире, новости, политика, босния и герцеговина, совет ес
Босния и Герцеговина получит статус кандидата в члены ЕС
Совет ЕС ожидает подтверждения этого решения на саммите глав государств Союза в конце текущей недели
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik.
Совет Евросоюза поддержал предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата в члены ЕС, говорится в решении
, опубликованном Советом Евросоюза по итогам состоявшегося сегодня заседания.
В решении отмечается, что Совет рекомендует предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата в члены ЕС, который должен быть утвержден на заседании Совета, запланированном на декабрь.
"Совет Европейского союза рекомендует предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата, учитывая, что рекомендации Европейской комиссии были выполнены в плане укрепления верховенства закона, борьбы с коррупцией и организованной преступностью, контроля над миграцией и защиты основных прав. Совет ожидает утверждения этого решения на заседании, намеченном на декабрь", - говорится в решении Совета Европейского Союза.
В пресс-релизе, опубликованном Советом Европейского союза, также отмечается, что "расширение ЕС является прочной опорой мира, демократии, процветания, безопасности и стабильности на нашем континенте".