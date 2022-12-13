https://sputnik-georgia.ru/20221213/chleny-evrosoyuza-ne-smogli-soglasovat-potolok-tsen-na-gaz-273010624.html

Члены Евросоюза не смогли согласовать "потолок" цен на газ

Члены Евросоюза не смогли согласовать "потолок" цен на газ

Евросоюз "плохо справляется" с энергетическим кризисом в Европе, считает глава МИД Венгрии 13.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-13T21:36+0400

2022-12-13T21:36+0400

2022-12-13T21:36+0400

в мире

новости

политика

петер сийярто

владимир путин

европа

венгрия

брюссель

еврокомиссия

газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0a/251121578_0:182:3091:1921_1920x0_80_0_0_ca5b06ad5e192569b4d539008f2cff93.jpg

ТБИЛИСИ, 13 дек - Sputnik. На совете министров энергетики стран ЕС в Брюсселе не удалось согласовать потолок цен на газ, дискуссии продолжаются в двустороннем формате, написал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в соцсети.Еврокомиссия в конце ноября предложила создать временный механизм корректировки рынка газа, чтобы снизить его волатильность, а также защитить граждан и предпринимателей Евросоюза от резких скачков стоимости голубого топлива.По словам Сийарто, Брюссель "плохо справляется" с энергетическим кризисом в Европе, если предлагает такие плохие идеи, как потолок цен на газ.Еврокомиссия считает, что механизм корректировки рынка газа можно запустить при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за мегаватт-час в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубов газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение десяти торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.Крышу снесло, потолок течет: что стоит за нефтяными ограничениями России? >>Президент Владимир Путин, ранее комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить интересам страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

европа

венгрия

брюссель

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, политика, петер сийярто, владимир путин, европа, венгрия, брюссель, еврокомиссия, газ