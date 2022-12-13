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Члены Евросоюза не смогли согласовать "потолок" цен на газ
Члены Евросоюза не смогли согласовать "потолок" цен на газ
Евросоюз "плохо справляется" с энергетическим кризисом в Европе, считает глава МИД Венгрии 13.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-13T21:36+0400
2022-12-13T21:36+0400
2022-12-13T21:36+0400
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ТБИЛИСИ, 13 дек - Sputnik. На совете министров энергетики стран ЕС в Брюсселе не удалось согласовать потолок цен на газ, дискуссии продолжаются в двустороннем формате, написал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в соцсети.Еврокомиссия в конце ноября предложила создать временный механизм корректировки рынка газа, чтобы снизить его волатильность, а также защитить граждан и предпринимателей Евросоюза от резких скачков стоимости голубого топлива.По словам Сийарто, Брюссель "плохо справляется" с энергетическим кризисом в Европе, если предлагает такие плохие идеи, как потолок цен на газ.Еврокомиссия считает, что механизм корректировки рынка газа можно запустить при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за мегаватт-час в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубов газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение десяти торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.Крышу снесло, потолок течет: что стоит за нефтяными ограничениями России? >>Президент Владимир Путин, ранее комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить интересам страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, петер сийярто, владимир путин, европа, венгрия, брюссель, еврокомиссия, газ
в мире, новости, политика, петер сийярто, владимир путин, европа, венгрия, брюссель, еврокомиссия, газ
Члены Евросоюза не смогли согласовать "потолок" цен на газ
Евросоюз "плохо справляется" с энергетическим кризисом в Европе, считает глава МИД Венгрии
ТБИЛИСИ, 13 дек - Sputnik. На совете министров энергетики стран ЕС в Брюсселе не удалось согласовать потолок цен на газ, дискуссии продолжаются в двустороннем формате, написал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в соцсети.
Еврокомиссия в конце ноября предложила создать временный механизм корректировки рынка газа, чтобы снизить его волатильность, а также защитить граждан и предпринимателей Евросоюза от резких скачков стоимости голубого топлива.
"На энергетическом совете большая дискуссия, на пленарном заседании договоренности достичь не удалось, поэтому продолжение проходит в двустороннем формате. Председательствует министр промышленности Чехии Йозеф Сикела, ему я тоже могу только сказать, что потолок цен на газ - плохая идея", - написал Сийярто в соцсетях.
По словам Сийарто, Брюссель "плохо справляется" с энергетическим кризисом в Европе, если предлагает такие плохие идеи, как потолок цен на газ.
Еврокомиссия считает, что механизм корректировки рынка газа можно запустить при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за мегаватт-час в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубов газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение десяти торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.
Президент Владимир Путин, ранее комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить интересам страны.