https://sputnik-georgia.ru/20221213/dlya-chego-v-gruzii-sozdali-agentstvo-profnavykov-272979953.html
Для чего в Грузии создали агентство профнавыков?
Для чего в Грузии создали агентство профнавыков?
В Минобразования проект, основанный в 2021 году, назвали беспрецедентным и инновационным 13.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-13T11:21+0400
2022-12-13T11:21+0400
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Около 150 программ было профинансировано в Грузии в 2022 году благодаря работе Агентства профессиональных навыков - в осуществление этих проектов был активно включен и частный сектор, сообщает пресс-служба Минбразования.Итоги деятельности Агентства профессиональных навыков подвел министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели.Агентство было основано в 2021 году. В Минобразования данный проект назвали беспрецедентным и инновационным. Агентством управляют семь крупных объединений работодателей вместе с представителями частного сектора.Как отмечают в ведомстве, с помощью новой стратегии и целей полностью изменился подход к навыкам, что является важным шагом вперед для развития страны. Политика работы Агентства также предусматривает содействие в поисках работы для социально незащищенных лиц.Чхенкели подчеркнул, что по инициативе премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с 2022 года в профколледжах преподают и иностранные педагоги. А скоро будут задействованы и центры иностранных языков, а также программы по обмену как для студентов, так и учителей профучреждений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, михаил чхенкели, профколледжи, образование в грузии, образование
грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, михаил чхенкели, профколледжи, образование в грузии, образование
Для чего в Грузии создали агентство профнавыков?
В Минобразования проект, основанный в 2021 году, назвали беспрецедентным и инновационным
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Около 150 программ было профинансировано в Грузии в 2022 году благодаря работе Агентства профессиональных навыков - в осуществление этих проектов был активно включен и частный сектор, сообщает пресс-служба Минбразования.
Итоги деятельности Агентства профессиональных навыков подвел министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели.
"Приоритетом нашей команды является, чтобы образование стало еще более популярным, и доступ к нему имели бы граждане Грузии любого возраста во всех регионах. С этой целью Минобразования и науки Грузии с помощью частного сектора активно работает для улучшения качества профобразования", - заявил Чхенкели.
Агентство было основано в 2021 году. В Минобразования данный проект назвали беспрецедентным и инновационным. Агентством управляют семь крупных объединений работодателей вместе с представителями частного сектора.
Как отмечают в ведомстве, с помощью новой стратегии и целей полностью изменился подход к навыкам, что является важным шагом вперед для развития страны. Политика работы Агентства также предусматривает содействие в поисках работы для социально незащищенных лиц.
Чхенкели подчеркнул, что по инициативе премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с 2022 года в профколледжах преподают и иностранные педагоги. А скоро будут задействованы и центры иностранных языков, а также программы по обмену как для студентов, так и учителей профучреждений.