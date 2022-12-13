https://sputnik-georgia.ru/20221213/dlya-chego-v-gruzii-sozdali-agentstvo-profnavykov-272979953.html

Для чего в Грузии создали агентство профнавыков?

Для чего в Грузии создали агентство профнавыков?

В Минобразования проект, основанный в 2021 году, назвали беспрецедентным и инновационным 13.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-13T11:21+0400

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Около 150 программ было профинансировано в Грузии в 2022 году благодаря работе Агентства профессиональных навыков - в осуществление этих проектов был активно включен и частный сектор, сообщает пресс-служба Минбразования.Итоги деятельности Агентства профессиональных навыков подвел министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели.Агентство было основано в 2021 году. В Минобразования данный проект назвали беспрецедентным и инновационным. Агентством управляют семь крупных объединений работодателей вместе с представителями частного сектора.Как отмечают в ведомстве, с помощью новой стратегии и целей полностью изменился подход к навыкам, что является важным шагом вперед для развития страны. Политика работы Агентства также предусматривает содействие в поисках работы для социально незащищенных лиц.Чхенкели подчеркнул, что по инициативе премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с 2022 года в профколледжах преподают и иностранные педагоги. А скоро будут задействованы и центры иностранных языков, а также программы по обмену как для студентов, так и учителей профучреждений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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