https://sputnik-georgia.ru/20221213/gde-budut-vstrechat-novyy-2023-god-chitateli-sputnik-gruziya-272992405.html
Где будут встречать Новый 2023 год читатели Sputnik Грузия?
Где будут встречать Новый 2023 год читатели Sputnik Грузия?
Мы поинтересовались у наших читателей, как они планируют отметить один из самых главных праздников года 13.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-13T15:35+0400
2022-12-13T15:35+0400
2022-12-13T15:35+0400
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ТБИЛИСИ, 13 дек – Sputnik. Большинство читателей Sputnik Грузия отметят Новый 2023 год в кругу семьи – об этом говорят результаты опроса.Так, выяснилось, что по итогам опроса "Где вы собираетесь встретить Новый 2023 год?" большинство, а именно 66,2% опрошенных, отметят праздник традиционно дома, в кругу семьи.На втором месте оказались те, кто не отмечает Новый год вовсе – 15%. Далее, 6,3% встретят праздник за границей.Отметят Новый год "за городом, может, в горах" 5% участников опроса, еще столько же встретят Новый год на работе. Быть на этот праздник в городе вместе с друзьями предпочитают 2,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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Sputnik Грузия
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новый год, новый год, грузия, общество, новости, опрос на сайте, опрос, опрос sputnik грузия, новый год 2023
новый год, новый год, грузия, общество, новости, опрос на сайте, опрос, опрос sputnik грузия, новый год 2023
Где будут встречать Новый 2023 год читатели Sputnik Грузия?
Мы поинтересовались у наших читателей, как они планируют отметить один из самых главных праздников года
ТБИЛИСИ, 13 дек – Sputnik.
Большинство читателей Sputnik Грузия
отметят Новый 2023 год в кругу семьи – об этом говорят результаты опроса.
Так, выяснилось, что по итогам опроса
"Где вы собираетесь встретить Новый 2023 год?" большинство, а именно 66,2% опрошенных, отметят праздник традиционно дома, в кругу семьи.
На втором месте оказались те, кто не отмечает Новый год вовсе – 15%. Далее, 6,3% встретят праздник за границей.
Отметят Новый год "за городом, может, в горах" 5% участников опроса, еще столько же встретят Новый год на работе. Быть на этот праздник в городе вместе с друзьями предпочитают 2,5%.