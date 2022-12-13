https://sputnik-georgia.ru/20221213/gde-budut-vstrechat-novyy-2023-god-chitateli-sputnik-gruziya-272992405.html

Где будут встречать Новый 2023 год читатели Sputnik Грузия?

Где будут встречать Новый 2023 год читатели Sputnik Грузия?

Мы поинтересовались у наших читателей, как они планируют отметить один из самых главных праздников года 13.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 дек – Sputnik. Большинство читателей Sputnik Грузия отметят Новый 2023 год в кругу семьи – об этом говорят результаты опроса.Так, выяснилось, что по итогам опроса "Где вы собираетесь встретить Новый 2023 год?" большинство, а именно 66,2% опрошенных, отметят праздник традиционно дома, в кругу семьи.На втором месте оказались те, кто не отмечает Новый год вовсе – 15%. Далее, 6,3% встретят праздник за границей.Отметят Новый год "за городом, может, в горах" 5% участников опроса, еще столько же встретят Новый год на работе. Быть на этот праздник в городе вместе с друзьями предпочитают 2,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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