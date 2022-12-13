https://sputnik-georgia.ru/20221213/kitay-podal-isk-vo-vsemirnuyu-torgovuyu-organizatsiyu-protiv-ssha-272976046.html

Китай подал иск во Всемирную торговую организацию против США

Китай подал иск во Всемирную торговую организацию против США

Вашингтон в октябре ограничил поставки 28 китайских компаний, производящих продукцию для выпуска суперкомпьютеров и полупроводников 13.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-13T07:32+0400

2022-12-13T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 13 дек – Sputnik. Китай подал иск во Всемирную торговую организацию против США из-за веденных Вашингтоном мер экспортного контроля на чипы и другую продукцию КНР, сообщило китайское министерство коммерции в понедельник, передает Sputnik Беларусь.Об ограничении поставок 28 китайским компаниям, производящим продукцию для выпуска суперкомпьютеров и полупроводников, Минторг США заявил в октябре этого года. Наряду с этим президент Джо Байден подписал закон о поддержке американских производителей полупроводников – для усиления позиций в конкуренции с Китаем им будет выделено 52,7 миллиарда долларов.В Минкоммерции Китая такие действия отнесли к злоупотреблениям и назвали "типичным образцом торгового протекционизма".Китай и США меряются кризисами >>"США в последние годы постоянно обобщают концепцию национальной безопасности, злоупотребляют мерами экспортного контроля, препятствуют нормальной международной торговле чипами и другой продукцией, угрожая стабильности глобальных производственных цепочек и цепей поставок", – заявили в китайском ведомстве.Там также подчеркнули, что подобные шаги подрывают международный торгово-экономический порядок, идут вразрез с правилами торговли и наносят ущерб "глобальным интересам мира и развития".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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