https://sputnik-georgia.ru/20221213/luchshe-pozdno-chem-nikogda-oppozitsioner-privetstvuet-initsiativu-premera-gruzii-272981272.html

"Лучше поздно, чем никогда": оппозиционер приветствует инициативу премьера Грузии

"Лучше поздно, чем никогда": оппозиционер приветствует инициативу премьера Грузии

Все здоровые молодые люди пройдут военную подготовку и это обязательно, заявил депутат 13.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-13T11:59+0400

2022-12-13T11:59+0400

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грузия

политика

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ираклий гарибашвили

алеко элисашвили

джуаншер бурчуладзе

"библейская свобода"

грузинская армия

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ТБИЛИСИ, 13 дек – Sputnik. Все молодые люди должны пройти элементарную тактическую подготовку и знать, как обращаться с оружием, заявил депутат от оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили.Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что все будут приходить обязательную военную службу только в оборонном ведомстве. По словам премьера, будет создана эффективная система, включающая шести-, восьми- и 11-месячные программы. Реализация проекта обойдется в более 80 миллионов лари (более 29,6 миллиона долларов) и программа будет задействована с первого января 2025 года.По его словам, все здоровые молодые люди пройдут военную подготовку и это обязательно."Этим должны усилиться наши силы оборона. Все молодые должны лить пот на службе страны. Они должны знать, как обращаться с оружием и пройти элементарную тактическую подготовку", – отметил он.По словам оппозиционера, все, кому исполнится 18 лет, пойдут в армию и будут проходить военную подготовку в течение нескольких месяцев только в Силах обороны."Все обязательно пройдут военную подготовку на уровне батальона. Это хорошо и, соответственно, здесь будут представители всех профессий. Не будет никаких оговорок. Никаких "откосов" с помощью справок партии "Гирчи", что изначально было вредительством", – заявил Элисашвили.Ранее премьер заявил, что законодательная погрешность, из-за которой власти Грузии не могут призывать на обязательную военную службу членов официально зарегистрированной религиозной организации, будет устранена.Речь идет об организации "Христианская, евангелистская, протестантская церковь Грузии – Библейская свобода", которую лидеры оппозиционной партии "Гирчи" зарегистрировали в апреле 2017 года. Как пояснили тогда оппозиционеры, которые выступают против обязательной военной службы в стране, они нашли способ легального освобождения молодых людей от армии.В Грузии только с помощью одной организации в этом году от службы в армии уклонились 12 тысяч человек, заявил ранее министр обороны Джуаншер Бурчуладзе.Глава Минобороны не назвал организацию, помогающую откосить от армии. Не исключено, что речь идет именно об организации "Христианская, евангелистская, протестантская церковь Грузии – Библейская свобода".Согласно грузинскому законодательству, призыв на военную службу может быть отсрочен, если человек является священнослужителем или учится в духовной семинарии.На сегодняшний день, по словам министра, в Грузии есть много легальных возможностей уклонения от армии. Однако это обязательно изменится, пообещал министр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, алеко элисашвили, джуаншер бурчуладзе, "библейская свобода", грузинская армия