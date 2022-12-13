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Пищевые предприятия в Грузии должны внедрить систему контроля
Пищевые предприятия в Грузии должны внедрить систему контроля
Новшество коснется производителей кондитерских изделий, чурчхел, консервов и т. д. 13.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-13T13:39+0400
2022-12-13T13:39+0400
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Все предприятия, производящие продукты питания в Грузии, обязаны внедрить систему анализа рисков и критических контрольных точек (HACCP) до 1 июня 2023 года, говорится в сообщении Национального агентства продовольствия страны. Внедрение этой системы качества на предприятиях необходимо для обеспечения контроля за безопасностью при производстве пищевой продукции. Система позволяет создавать и определять условия труда персонала, оборудования, сырья, рабочей среды и условия очистки, необходимые для производства здоровой пищи на пищевых предприятиях.Новшество коснется следующих предприятий:Внедрение системы анализа рисков и критических контрольных точек в Грузии предусмотрено Соглашением об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) с Евросоюзом.С 2015 года работать по правилам HACCP обязательны предприятия по переработке сырого молока и скотобойни, с 2019 года – производители фундука и переработанного фундука, предназначенного для экспорта, с 2021 года – предприятия по производству и/или переработке продуктов животного происхождения, с июня 2021 года – производители продовольствия в пунктах розничной торговли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, экономика, новости, тбилиси
грузия, экономика, новости, тбилиси

Пищевые предприятия в Грузии должны внедрить систему контроля

13:39 13.12.2022
© photo: Sputnik / StringerХлебный фестиваль в столице Грузии
Хлебный фестиваль в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 13.12.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Новшество коснется производителей кондитерских изделий, чурчхел, консервов и т. д.
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Все предприятия, производящие продукты питания в Грузии, обязаны внедрить систему анализа рисков и критических контрольных точек (HACCP) до 1 июня 2023 года, говорится в сообщении Национального агентства продовольствия страны.
Внедрение этой системы качества на предприятиях необходимо для обеспечения контроля за безопасностью при производстве пищевой продукции. Система позволяет создавать и определять условия труда персонала, оборудования, сырья, рабочей среды и условия очистки, необходимые для производства здоровой пищи на пищевых предприятиях.
Новшество коснется следующих предприятий:
Продовольственные магазины;
Объекты, торгующие медом и полуфабрикатами, молоком и молочными продуктами, фруктами и овощами;
Объекты, производящие и торгующие детским питанием;
Аграрные рынки, продажа с прилавка, реализация мяса.
Производители чурчхелы и бадаги;
Предприятия, занимающиеся хранением, упаковкой, расфасовкой продуктов питания;
Производители растительного жира, майонеза, масла, маргарина;
Предприятия, занимающиеся переработкой и реализацией семечек, грецких орехов, фундука и других орехов, предназначенных для продажи на территории Грузии;
Мельницы, пекарни, тоне, производители шоколада, хлебобулочных изделий, быстропортящихся кондитерских изделий, производители и реализаторы муки, круп, производители печенья и сухарей, производители кондитерских изделий длительного хранения и тортов, дистрибьюторы хлеба, торговцы хлебобулочными изделиями;
Производители консервов;
Предприятия, занимающиеся производством, хранением и расфасовкой пряностей, пищевых добавок, производители аджики, горчицы, сванской соли, а также производители и реализаторы лаврового листа.
Производители безалкогольных напитков, бутилированной питьевой воды;
Предприятия, занимающиеся переработкой, реализацией, дистрибуцией кофе и чая;
Предприятия, занимающиеся централизованном водоснабжением;
Производители сахара и соли;
Производители сухофруктов и чипсов.
Внедрение системы анализа рисков и критических контрольных точек в Грузии предусмотрено Соглашением об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) с Евросоюзом.
С 2015 года работать по правилам HACCP обязательны предприятия по переработке сырого молока и скотобойни, с 2019 года – производители фундука и переработанного фундука, предназначенного для экспорта, с 2021 года – предприятия по производству и/или переработке продуктов животного происхождения, с июня 2021 года – производители продовольствия в пунктах розничной торговли.
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