Пищевые предприятия в Грузии должны внедрить систему контроля
© photo: Sputnik / StringerХлебный фестиваль в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Новшество коснется производителей кондитерских изделий, чурчхел, консервов и т. д.
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Все предприятия, производящие продукты питания в Грузии, обязаны внедрить систему анализа рисков и критических контрольных точек (HACCP) до 1 июня 2023 года, говорится в сообщении Национального агентства продовольствия страны.
Внедрение этой системы качества на предприятиях необходимо для обеспечения контроля за безопасностью при производстве пищевой продукции. Система позволяет создавать и определять условия труда персонала, оборудования, сырья, рабочей среды и условия очистки, необходимые для производства здоровой пищи на пищевых предприятиях.
Новшество коснется следующих предприятий:
Продовольственные магазины;
Объекты, торгующие медом и полуфабрикатами, молоком и молочными продуктами, фруктами и овощами;
Объекты, производящие и торгующие детским питанием;
Аграрные рынки, продажа с прилавка, реализация мяса.
Производители чурчхелы и бадаги;
Предприятия, занимающиеся хранением, упаковкой, расфасовкой продуктов питания;
Производители растительного жира, майонеза, масла, маргарина;
Предприятия, занимающиеся переработкой и реализацией семечек, грецких орехов, фундука и других орехов, предназначенных для продажи на территории Грузии;
Мельницы, пекарни, тоне, производители шоколада, хлебобулочных изделий, быстропортящихся кондитерских изделий, производители и реализаторы муки, круп, производители печенья и сухарей, производители кондитерских изделий длительного хранения и тортов, дистрибьюторы хлеба, торговцы хлебобулочными изделиями;
Производители консервов;
Предприятия, занимающиеся производством, хранением и расфасовкой пряностей, пищевых добавок, производители аджики, горчицы, сванской соли, а также производители и реализаторы лаврового листа.
Производители безалкогольных напитков, бутилированной питьевой воды;
Предприятия, занимающиеся переработкой, реализацией, дистрибуцией кофе и чая;
Предприятия, занимающиеся централизованном водоснабжением;
Производители сахара и соли;
Производители сухофруктов и чипсов.
Внедрение системы анализа рисков и критических контрольных точек в Грузии предусмотрено Соглашением об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) с Евросоюзом.
С 2015 года работать по правилам HACCP обязательны предприятия по переработке сырого молока и скотобойни, с 2019 года – производители фундука и переработанного фундука, предназначенного для экспорта, с 2021 года – предприятия по производству и/или переработке продуктов животного происхождения, с июня 2021 года – производители продовольствия в пунктах розничной торговли.