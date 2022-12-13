https://sputnik-georgia.ru/20221213/pischevye-predpriyatiya-v-gruzii-dolzhny-vnedrit-sistemu-kontrolya-272986230.html

Пищевые предприятия в Грузии должны внедрить систему контроля

Пищевые предприятия в Грузии должны внедрить систему контроля

Новшество коснется производителей кондитерских изделий, чурчхел, консервов и т. д. 13.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-13T13:39+0400

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Все предприятия, производящие продукты питания в Грузии, обязаны внедрить систему анализа рисков и критических контрольных точек (HACCP) до 1 июня 2023 года, говорится в сообщении Национального агентства продовольствия страны. Внедрение этой системы качества на предприятиях необходимо для обеспечения контроля за безопасностью при производстве пищевой продукции. Система позволяет создавать и определять условия труда персонала, оборудования, сырья, рабочей среды и условия очистки, необходимые для производства здоровой пищи на пищевых предприятиях.Новшество коснется следующих предприятий:Внедрение системы анализа рисков и критических контрольных точек в Грузии предусмотрено Соглашением об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) с Евросоюзом.С 2015 года работать по правилам HACCP обязательны предприятия по переработке сырого молока и скотобойни, с 2019 года – производители фундука и переработанного фундука, предназначенного для экспорта, с 2021 года – предприятия по производству и/или переработке продуктов животного происхождения, с июня 2021 года – производители продовольствия в пунктах розничной торговли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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