https://sputnik-georgia.ru/20221213/politolog-danilin-o-buduschem-eaes-voennom-sotrudnichestve-shos-i-priznaniyakh-merkel-272977453.html
Политолог Данилин о будущем ЕАЭС, военном сотрудничестве ШОС и признаниях Меркель
Политолог Данилин о будущем ЕАЭС, военном сотрудничестве ШОС и признаниях Меркель
Страны ЕАЭС могут в любой момент оказаться под ударом санкций, поэтому экономический суверенитет крайне важен для этих стран 13.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-13T18:53+0400
2022-12-13T18:53+0400
2022-12-13T18:53+0400
мультимедиа
видео
шос
еаэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/0d/272977294_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d1e1e16f908c8f034126d2a2f7d893ff.jpg
Об этом в интервью Sputnik на русском заявил политолог Павел Данилин. Также в ходе разговора мы обсудили создание общего газового рынка в ЕАЭС, военное сотрудничество СНГ и ШОС, признания Меркель о Минских соглашениях и противодействие цветным революциям.Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/0d/272977294_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_971181b1776236aec8daaba04a103a75.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, шос, еаэс, видео
мультимедиа, видео, шос, еаэс, видео
Политолог Данилин о будущем ЕАЭС, военном сотрудничестве ШОС и признаниях Меркель
Страны ЕАЭС могут в любой момент оказаться под ударом санкций, поэтому экономический суверенитет крайне важен для этих стран
Об этом в интервью Sputnik на русском заявил политолог Павел Данилин. Также в ходе разговора мы обсудили создание общего газового рынка в ЕАЭС, военное сотрудничество СНГ и ШОС, признания Меркель о Минских соглашениях и противодействие цветным революциям.
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео