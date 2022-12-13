https://sputnik-georgia.ru/20221213/politolog-danilin-o-buduschem-eaes-voennom-sotrudnichestve-shos-i-priznaniyakh-merkel-272977453.html

Политолог Данилин о будущем ЕАЭС, военном сотрудничестве ШОС и признаниях Меркель

Политолог Данилин о будущем ЕАЭС, военном сотрудничестве ШОС и признаниях Меркель

Страны ЕАЭС могут в любой момент оказаться под ударом санкций, поэтому экономический суверенитет крайне важен для этих стран 13.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-13T18:53+0400

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Об этом в интервью Sputnik на русском заявил политолог Павел Данилин. Также в ходе разговора мы обсудили создание общего газового рынка в ЕАЭС, военное сотрудничество СНГ и ШОС, признания Меркель о Минских соглашениях и противодействие цветным революциям.Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео

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