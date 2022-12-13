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Политолог: у Грузии нет возможностей для создания серьезных проблем России

Политолог: у Грузии нет возможностей для создания серьезных проблем России

У Грузии нет ресурсов и возможностей для того, чтобы открыть "пресловутый второй фронт", заявил руководитель "Института Евразии", политолог Гулбаат Рцхиладзе 13.12.2022, Sputnik Грузия

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гулбаат рцхиладзе

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Об этом Рцхиладзе заявил в ходе онлайн-пресс-конференции "Роль Грузии в региональном геополитическом кризисе", которая состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."У Грузии нет вооруженных сил, чтобы она могла открыть так называемый пресловутый второй фронт на Кавказе и создать серьезные проблемы России", - заявил Рцхиладзе.Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не раз заявляли, что Грузия не будет участвовать в вооруженном конфликте на Украине на государственном уровне и оказывать военную поддержку, как бы того ни хотели представители украинских властей и грузинские оппозиционные силы.

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