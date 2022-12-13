https://sputnik-georgia.ru/20221213/puchkov-o-khoroshikh-russkikh-izgnanii-dozhdya-gosperevorote-v-germanii-i-evakuatsii-kieva-272977971.html

Пучков о "хороших русских", изгнании "Дождя"*, госперевороте в Германии и эвакуации Киева

Пучков о "хороших русских", изгнании "Дождя"*, госперевороте в Германии и эвакуации Киева

Как Европа продолжает поддерживать киевский режим и почему в Грузии максимально отстраняется от участия на ситуации на Украине – в традиционном выпуске... 13.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-13T09:02+0400

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"Чем большим разрушениям подвергнется Украина, тем больше ее шансы на вступление в Евросоюз" – так звучит одно из последних заявлений верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. В последнее время политик радует общественность очень странными высказываниями. Чего только стоят заявления про "райский сад" и "джунгли", которые прилипли к нему, кажется, навсегда. Однако в фразе про Украину скрывается куда более грустный посыл. Именно так европейские чиновники настроены разрешить конфликт на Украине – войны до последнего украинца им уже мало, теперь им нужно тотальное разрушение страны.Трагедию, к которой ведут украинский народ безумные европейские чиновники, обсудили в нашем традиционном выпуске "Категорически с Гоблином" с переводчиком и публицистом Дмитрием Пучковым. Кроме того, поговорили с нашим гостем об изгнании "Дождя"* из Латвии, о "хороших и правильных русских" с точки зрения Запада, попытке госпереворота в Германии, эвакуации Киева, здравом смысле грузинских властей, уничтожении молдавской государственности и бесконечных российских ракетах. * СМИ, выполняющее функции иноагента.

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