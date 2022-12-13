https://sputnik-georgia.ru/20221213/rozental-novyy-kpp-na-gruzino-azerbaydzhanskoy-granitse-budet-sodeystvovat-torgovle-273005176.html

АБР: новый КПП на границе Грузии с Азербайджаном будет содействовать торговле

АБР: новый КПП на границе Грузии с Азербайджаном будет содействовать торговле

Миссия АБР оценивает возможности финансовой поддержки строительства совместного пункта пропуска 13.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-13T18:22+0400

2022-12-13T18:22+0400

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ТБИЛИСИ, 13 дек – Sputnik. Новый контрольно-пропускной пункт на грузино-азербайджанской границе внесет значительный вклад в реализацию транзитного потенциала Грузии и Азербайджана и процесс становления страны транзитным хабом, заявил директор представительства Азиатского банка развития (АБР) Шейн Розенталь на встрече с министром финансов Грузии Лашей Хуцишвили.Стороны обсудили соглашение между правительствами Грузии и Азербайджана о пунктах пропуска через государственную границу этих стран, которое предусматривает строительство совместного КПП через границу, который будет играть важную роль в развитии региональной торговли и транзита.По информации Минфина, миссия АБР оценивает возможности финансовой поддержки строительства совместного пункта пропуска.Со своей стороны министр финансов подчеркнул важность проектов, финансируемых Азиатским банком развития, как в направлении развития страны, так и региона.На сегодняшний день для пересечения грузино-азербайджанской границы действуют шесть контрольно-пропускных пунктов, один из них железнодорожный.Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых разносторонних партнеров. Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных Грузии, составляет 3,9 миллиарда долларов. Содействие инклюзивному и устойчивому экономическому росту, сокращение бедности, расширение региональных связей и улучшение предоставления государственных услуг в Грузии являются приоритетами Банка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, азиатский банк развития (абр), азербайджан, граница грузии