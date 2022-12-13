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АБР: новый КПП на границе Грузии с Азербайджаном будет содействовать торговле
АБР: новый КПП на границе Грузии с Азербайджаном будет содействовать торговле
Миссия АБР оценивает возможности финансовой поддержки строительства совместного пункта пропуска 13.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-13T18:22+0400
2022-12-13T19:47+0400
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ТБИЛИСИ, 13 дек – Sputnik. Новый контрольно-пропускной пункт на грузино-азербайджанской границе внесет значительный вклад в реализацию транзитного потенциала Грузии и Азербайджана и процесс становления страны транзитным хабом, заявил директор представительства Азиатского банка развития (АБР) Шейн Розенталь на встрече с министром финансов Грузии Лашей Хуцишвили.Стороны обсудили соглашение между правительствами Грузии и Азербайджана о пунктах пропуска через государственную границу этих стран, которое предусматривает строительство совместного КПП через границу, который будет играть важную роль в развитии региональной торговли и транзита.По информации Минфина, миссия АБР оценивает возможности финансовой поддержки строительства совместного пункта пропуска.Со своей стороны министр финансов подчеркнул важность проектов, финансируемых Азиатским банком развития, как в направлении развития страны, так и региона.На сегодняшний день для пересечения грузино-азербайджанской границы действуют шесть контрольно-пропускных пунктов, один из них железнодорожный.Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых разносторонних партнеров. Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных Грузии, составляет 3,9 миллиарда долларов. Содействие инклюзивному и устойчивому экономическому росту, сокращение бедности, расширение региональных связей и улучшение предоставления государственных услуг в Грузии являются приоритетами Банка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, азиатский банк развития (абр), азербайджан, граница грузии
грузия, новости, экономика, азиатский банк развития (абр), азербайджан, граница грузии

АБР: новый КПП на границе Грузии с Азербайджаном будет содействовать торговле

18:22 13.12.2022 (обновлено: 19:47 13.12.2022)
© Ministry of Finance of GeorgiaДиректор представительства АБР Шейн Розенталь yа встрече с Лашей Хуцишвили
Директор представительства АБР Шейн Розенталь yа встрече с Лашей Хуцишвили - Sputnik Грузия, 1920, 13.12.2022
© Ministry of Finance of Georgia
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Миссия АБР оценивает возможности финансовой поддержки строительства совместного пункта пропуска
ТБИЛИСИ, 13 дек – Sputnik. Новый контрольно-пропускной пункт на грузино-азербайджанской границе внесет значительный вклад в реализацию транзитного потенциала Грузии и Азербайджана и процесс становления страны транзитным хабом, заявил директор представительства Азиатского банка развития (АБР) Шейн Розенталь на встрече с министром финансов Грузии Лашей Хуцишвили.
Стороны обсудили соглашение между правительствами Грузии и Азербайджана о пунктах пропуска через государственную границу этих стран, которое предусматривает строительство совместного КПП через границу, который будет играть важную роль в развитии региональной торговли и транзита.
Как отметил директор представительства АБР в Грузии, дальнейшее развитие инфраструктуры пунктов пропуска является логическим продолжением крупных проектов дорожной инфраструктуры, уже поддержанных Азиатским банком развития.
По информации Минфина, миссия АБР оценивает возможности финансовой поддержки строительства совместного пункта пропуска.
Со своей стороны министр финансов подчеркнул важность проектов, финансируемых Азиатским банком развития, как в направлении развития страны, так и региона.
На сегодняшний день для пересечения грузино-азербайджанской границы действуют шесть контрольно-пропускных пунктов, один из них железнодорожный.
© Sputnik / Elnur SalayevИнфографика: Определены пункты пропуска для пересечения границы между Азербайджаном и Грузии
Инфографика: Определены пункты пропуска для пересечения границы между Азербайджаном и Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 13.12.2022
Инфографика: Определены пункты пропуска для пересечения границы между Азербайджаном и Грузии
© Sputnik / Elnur Salayev
Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых разносторонних партнеров. Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных Грузии, составляет 3,9 миллиарда долларов. Содействие инклюзивному и устойчивому экономическому росту, сокращение бедности, расширение региональных связей и улучшение предоставления государственных услуг в Грузии являются приоритетами Банка.
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