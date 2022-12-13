https://sputnik-georgia.ru/20221213/shtangist-iz-gruzii-zanyal-na-chm-vtoroe-mesto-v-svoey-gruppe-no-ostalsya-bez-medali-272987277.html
Штангист из Грузии занял на ЧМ второе место в своей группе, но остался без медали
Штангист из Грузии занял на ЧМ второе место в своей группе, но остался без медали
С 5 по 17 декабря в Боготе проходит чемпионат мира 2022 года по тяжелой атлетике 13.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-13T14:25+0400
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Грузинский штангист Ираклий Гобеджишвили в сумме двоеборья занял второе место в группе В в весовой категории +96 кг на чемпионате мира в Боготе, но остался без медали.С 5 по 17 декабря в Боготе проходит чемпионат мира 2022 года по тяжелой атлетике. Двукратный олимпийский чемпион Лаша Талахадзе постарается выиграть шестой титул чемпиона мира в весовой категории +109 кг. Всего в турнире примут участие 10 грузинских тяжелоатлетов.Грузинский тяжелоатлет в рывке взял вес в 160 кг и занял третье место в группе. Затем в толчке он поднял 195 кг. В сумме двоеборья Гобеджишвили взял 355 кг и в итоге вышел на второе место своей группе. Однако этого веса не хватило для получения медали. Золото досталось Лесману Паредесу из Байхрена. Он взял вест в 397 кг.Чемпионат мира в Колумбии имеет большое значение для тяжелоатлетов, ведь здесь начинается борьба за лицензионные очки на Олимпийские игры 2024 года в Париже.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, лаша талахадзе, богота, тбилиси, колумбия
спорт, грузия, новости, лаша талахадзе, богота, тбилиси, колумбия
Штангист из Грузии занял на ЧМ второе место в своей группе, но остался без медали
С 5 по 17 декабря в Боготе проходит чемпионат мира 2022 года по тяжелой атлетике
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Грузинский штангист Ираклий Гобеджишвили в сумме двоеборья занял второе место в группе В в весовой категории +96 кг на чемпионате мира в Боготе, но остался без медали.
С 5 по 17 декабря в Боготе проходит чемпионат мира 2022 года по тяжелой атлетике. Двукратный олимпийский чемпион Лаша Талахадзе постарается выиграть шестой титул чемпиона мира в весовой категории +109 кг. Всего в турнире примут участие 10 грузинских тяжелоатлетов.
Грузинский тяжелоатлет в рывке взял вес в 160 кг и занял третье место в группе. Затем в толчке он поднял 195 кг. В сумме двоеборья Гобеджишвили взял 355 кг и в итоге вышел на второе место своей группе. Однако этого веса не хватило для получения медали. Золото досталось Лесману Паредесу из Байхрена. Он взял вест в 397 кг.
Чемпионат мира в Колумбии имеет большое значение для тяжелоатлетов, ведь здесь начинается борьба за лицензионные очки на Олимпийские игры 2024 года в Париже.