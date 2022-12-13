https://sputnik-georgia.ru/20221213/skolko-tankerov-ozhidayut-prokhoda-cherez-turetskie-prolivy-273011194.html

Сколько танкеров ожидают прохода через турецкие проливы

Сколько танкеров ожидают прохода через турецкие проливы

В Мраморном и Эгейском морях ожидающих в очереди танкеров, не предоставивших письмо о страховании, нет, заявило Управление мореходства Турции 13.12.2022, Sputnik Грузия

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.ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. В настоящее время очереди на проход через турецкие проливы в Черном море ожидают только четыре танкера, чьи владельцы не предоставили документы о страховании, заявило Управление мореходства Турции.Турция с 1 декабря ввела дополнительное требование к танкерам с сырой нефтью для прохода через турецкие проливы и требует от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&I-страхования (Protection and Indemnity Insurance).Когда планируется проход через проливы трех оставшихся танкеров, управление не уточняет."С учетом вновь прибывших к Босфору судов число танкеров, от которых мы ожидаем получить письмо, составляет четыре. В Мраморном и Эгейском морях ожидающих в очереди танкеров, не предоставивших письмо о страховании, нет", - подчеркивается в информации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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