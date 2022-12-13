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Сколько танкеров ожидают прохода через турецкие проливы
Сколько танкеров ожидают прохода через турецкие проливы
В Мраморном и Эгейском морях ожидающих в очереди танкеров, не предоставивших письмо о страховании, нет, заявило Управление мореходства Турции 13.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-13T22:24+0400
2022-12-13T22:24+0400
2022-12-13T22:24+0400
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.ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. В настоящее время очереди на проход через турецкие проливы в Черном море ожидают только четыре танкера, чьи владельцы не предоставили документы о страховании, заявило Управление мореходства Турции.Турция с 1 декабря ввела дополнительное требование к танкерам с сырой нефтью для прохода через турецкие проливы и требует от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&I-страхования (Protection and Indemnity Insurance).Когда планируется проход через проливы трех оставшихся танкеров, управление не уточняет."С учетом вновь прибывших к Босфору судов число танкеров, от которых мы ожидаем получить письмо, составляет четыре. В Мраморном и Эгейском морях ожидающих в очереди танкеров, не предоставивших письмо о страховании, нет", - подчеркивается в информации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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турция, новости, общество, черное море
турция, новости, общество, черное море
Сколько танкеров ожидают прохода через турецкие проливы
В Мраморном и Эгейском морях ожидающих в очереди танкеров, не предоставивших письмо о страховании, нет, заявило Управление мореходства Турции
.ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. В настоящее время очереди на проход через турецкие проливы в Черном море ожидают только четыре танкера, чьи владельцы не предоставили документы о страховании, заявило Управление мореходства Турции.
Турция с 1 декабря ввела дополнительное требование к танкерам с сырой нефтью для прохода через турецкие проливы и требует от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&I-страхования (Protection and Indemnity Insurance).
"Из 26 танкеров, ожидавших в очереди, (владельцы – ред.) 22 предоставили требуемые нашей страной по праву письма о страховании. С учетом прошедших сегодня судов всего проход через проливы завершили 19 кораблей (из 22 – ред.)", - говорится в полученном РИА Новости заявлении.
Когда планируется проход через проливы трех оставшихся танкеров, управление не уточняет.
"С учетом вновь прибывших к Босфору судов число танкеров, от которых мы ожидаем получить письмо, составляет четыре. В Мраморном и Эгейском морях ожидающих в очереди танкеров, не предоставивших письмо о страховании, нет", - подчеркивается в информации.