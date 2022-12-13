https://sputnik-georgia.ru/20221213/sluzhba-chs-gruzii-poluchila-novuyu-spetstekhniku-272999880.html

Служба ЧС Грузии получила новую спецтехнику

Служба ЧС Грузии получила новую спецтехнику

Новая спецтехника существенно поможет грузинским пожарным в проведении спасательных работ по всей стране, заявил глава Службы 13.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-13T16:44+0400

2022-12-13T16:44+0400

2022-12-13T16:44+0400

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служба по управлению чрезвычайными ситуациями

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ТБИЛИСИ, 13 дек – Sputnik. Служба управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии получила 40 видов спасательно-поисковой техники и снаряжения, говорится в сообщении ведомства.Службе ЧС передали семь внедорожников "пикап", три вездеходных "квадрицикла", три дрона, 40 комплектов лыж и горнолыжного снаряжения и 12 комплектов поискового оборудования.Как заявил глава Службы по управлению ЧС Теимураз Мгебришвили, новая спецтехника существенно поможет грузинским пожарным в проведении спасательных работ по всей стране.По информации ведомства, представительство ЕС в Грузии окажет Службе ЧС страны дополнительную поддержку с 2023 года. Планируется развитие системы управления инцидентами, разработка стандартных операционных процедур. Кроме того, в планах оказание содействия сближению службы спасения с механизмом гражданской безопасности ЕС.Отмечается, что новые программы обучения и профессионального образования будут способствовать дальнейшему совершенствованию знаний и навыков пожарных и помогут создать хорошо подготовленные группы добровольцев по всей стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, мвд грузии