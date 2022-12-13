https://sputnik-georgia.ru/20221213/sluzhba-chs-gruzii-poluchila-novuyu-spetstekhniku-272999880.html
Служба ЧС Грузии получила новую спецтехнику
Служба ЧС Грузии получила новую спецтехнику
Новая спецтехника существенно поможет грузинским пожарным в проведении спасательных работ по всей стране, заявил глава Службы 13.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-13T16:44+0400
2022-12-13T16:44+0400
2022-12-13T16:44+0400
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ТБИЛИСИ, 13 дек – Sputnik. Служба управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии получила 40 видов спасательно-поисковой техники и снаряжения, говорится в сообщении ведомства.Службе ЧС передали семь внедорожников "пикап", три вездеходных "квадрицикла", три дрона, 40 комплектов лыж и горнолыжного снаряжения и 12 комплектов поискового оборудования.Как заявил глава Службы по управлению ЧС Теимураз Мгебришвили, новая спецтехника существенно поможет грузинским пожарным в проведении спасательных работ по всей стране.По информации ведомства, представительство ЕС в Грузии окажет Службе ЧС страны дополнительную поддержку с 2023 года. Планируется развитие системы управления инцидентами, разработка стандартных операционных процедур. Кроме того, в планах оказание содействия сближению службы спасения с механизмом гражданской безопасности ЕС.Отмечается, что новые программы обучения и профессионального образования будут способствовать дальнейшему совершенствованию знаний и навыков пожарных и помогут создать хорошо подготовленные группы добровольцев по всей стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, мвд грузии
грузия, новости, политика, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, мвд грузии
Служба ЧС Грузии получила новую спецтехнику
Новая спецтехника существенно поможет грузинским пожарным в проведении спасательных работ по всей стране, заявил глава Службы
ТБИЛИСИ, 13 дек – Sputnik. Служба управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии получила 40 видов спасательно-поисковой техники и снаряжения, говорится в сообщении ведомства.
Службе ЧС передали семь внедорожников "пикап", три вездеходных "квадрицикла", три дрона, 40 комплектов лыж и горнолыжного снаряжения и 12 комплектов поискового оборудования.
Как заявил глава Службы по управлению ЧС Теимураз Мгебришвили, новая спецтехника существенно поможет грузинским пожарным в проведении спасательных работ по всей стране.
Новую технику Службе передал Офис проектных услуг ООН (UNOPS) при поддержке представительства Европейского Союза в Грузии.
По информации ведомства, представительство ЕС в Грузии окажет Службе ЧС страны дополнительную поддержку с 2023 года. Планируется развитие системы управления инцидентами, разработка стандартных операционных процедур. Кроме того, в планах оказание содействия сближению службы спасения с механизмом гражданской безопасности ЕС.
Отмечается, что новые программы обучения и профессионального образования будут способствовать дальнейшему совершенствованию знаний и навыков пожарных и помогут создать хорошо подготовленные группы добровольцев по всей стране.