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Страшные авторазборки Тбилиси: во что превращаются старые машины - фото
Страшные авторазборки Тбилиси: во что превращаются старые машины - фото
Почти в каждом районе Тбилиси есть своя авторазборка. Хотя очень крупных мест, где разбирают автомобили на запчасти, не так уж и много, и о них знает весь... 13.12.2022, Sputnik Грузия
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Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, во что превращаются и как выглядят автомобили после того, как попадают на авторазборку, где их растаскивают на запчасти.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, тбилиси, тбилиси, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, тбилиси, тбилиси, фото

Страшные авторазборки Тбилиси: во что превращаются старые машины - фото

22:50 13.12.2022 (обновлено: 23:33 13.12.2022)
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Почти в каждом районе Тбилиси есть своя авторазборка. Хотя очень крупных мест, где разбирают автомобили на запчасти, не так уж и много, и о них знает весь город
Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, во что превращаются и как выглядят автомобили после того, как попадают на авторазборку, где их растаскивают на запчасти.
© photo: Sputnik / Stringer

Престижная машина или недорогая - итог один

Престижная машина или недорогая - итог один - Sputnik Грузия
1/21
© photo: Sputnik / Stringer

Престижная машина или недорогая - итог один

© photo: Sputnik / Stringer

На авторазборке все равны

На авторазборке все равны - Sputnik Грузия
2/21
© photo: Sputnik / Stringer

На авторазборке все равны

© photo: Sputnik / Stringer

На таких разборках старых и битых машин можно найти что угодно

На таких разборках старых и битых машин можно найти что угодно - Sputnik Грузия
3/21
© photo: Sputnik / Stringer

На таких разборках старых и битых машин можно найти что угодно

© photo: Sputnik / Stringer

Многие из автомобилей, которые сюда попадают, больше никуда не уедут

Многие из автомобилей, которые сюда попадают, больше никуда не уедут - Sputnik Грузия
4/21
© photo: Sputnik / Stringer

Многие из автомобилей, которые сюда попадают, больше никуда не уедут

© photo: Sputnik / Stringer

Хотя некоторые машины пытаются восстановить

Хотя некоторые машины пытаются восстановить - Sputnik Грузия
5/21
© photo: Sputnik / Stringer

Хотя некоторые машины пытаются восстановить

© photo: Sputnik / Stringer

Если автомобиль с разборки будет восстановлен, то ...

Если автомобиль с разборки будет восстановлен, то ... - Sputnik Грузия
6/21
© photo: Sputnik / Stringer

Если автомобиль с разборки будет восстановлен, то ...

© photo: Sputnik / Stringer

... скорее всего, его отправят на продажу человеку, который может и не узнает, что авто ремонтировали

... скорее всего, его отправят на продажу человеку, который может и не узнает, что авто ремонтировали - Sputnik Грузия
7/21
© photo: Sputnik / Stringer

... скорее всего, его отправят на продажу человеку, который может и не узнает, что авто ремонтировали

© photo: Sputnik / Stringer

Такие авторазборки - весьма печальное зрелище

Такие авторазборки - весьма печальное зрелище - Sputnik Грузия
8/21
© photo: Sputnik / Stringer

Такие авторазборки - весьма печальное зрелище

© photo: Sputnik / Stringer

Особенно для тех, кто любит автомобили

Особенно для тех, кто любит автомобили - Sputnik Грузия
9/21
© photo: Sputnik / Stringer

Особенно для тех, кто любит автомобили

© photo: Sputnik / Stringer

Наверное, и мастера на авторазборке тоже по-своему любят машины

Наверное, и мастера на авторазборке тоже по-своему любят машины - Sputnik Грузия
10/21
© photo: Sputnik / Stringer

Наверное, и мастера на авторазборке тоже по-своему любят машины

© photo: Sputnik / Stringer

Для них такие старые и битые автомобили - это источник хорошего дохода

Для них такие старые и битые автомобили - это источник хорошего дохода - Sputnik Грузия
11/21
© photo: Sputnik / Stringer

Для них такие старые и битые автомобили - это источник хорошего дохода

© photo: Sputnik / Stringer

Как правило, автомобили, побывавшие в аварии, стоят дешево

Как правило, автомобили, побывавшие в аварии, стоят дешево - Sputnik Грузия
12/21
© photo: Sputnik / Stringer

Как правило, автомобили, побывавшие в аварии, стоят дешево

© photo: Sputnik / Stringer

Чем авария серьезнее - тем меньше цена за битый автомобиль

Чем авария серьезнее - тем меньше цена за битый автомобиль - Sputnik Грузия
13/21
© photo: Sputnik / Stringer

Чем авария серьезнее - тем меньше цена за битый автомобиль

© photo: Sputnik / Stringer

Также имеет значение марка и год выпуска машины

Также имеет значение марка и год выпуска машины - Sputnik Грузия
14/21
© photo: Sputnik / Stringer

Также имеет значение марка и год выпуска машины

© photo: Sputnik / Stringer

Есть такие старые авто, которые ни на одной разборке не примут

Есть такие старые авто, которые ни на одной разборке не примут - Sputnik Грузия
15/21
© photo: Sputnik / Stringer

Есть такие старые авто, которые ни на одной разборке не примут

© photo: Sputnik / Stringer

Но популярные среди жителей Грузии машины скупщики забирают

Но популярные среди жителей Грузии машины скупщики забирают - Sputnik Грузия
16/21
© photo: Sputnik / Stringer

Но популярные среди жителей Грузии машины скупщики забирают

© photo: Sputnik / Stringer

Потом на снятых с машин деталях можно неплохо навариться

Потом на снятых с машин деталях можно неплохо навариться - Sputnik Грузия
17/21
© photo: Sputnik / Stringer

Потом на снятых с машин деталях можно неплохо навариться

© photo: Sputnik / Stringer

Тут словно в магазине - двери на любой вкус

Тут словно в магазине - двери на любой вкус - Sputnik Грузия
18/21
© photo: Sputnik / Stringer

Тут словно в магазине - двери на любой вкус

© photo: Sputnik / Stringer

А тут - бамперы!

А тут - бамперы! - Sputnik Грузия
19/21
© photo: Sputnik / Stringer

А тут - бамперы!

© photo: Sputnik / Stringer

Бездомная собака нашла себе дом среди покореженных и старых машин

Бездомная собака нашла себе дом среди покореженных и старых машин - Sputnik Грузия
20/21
© photo: Sputnik / Stringer

Бездомная собака нашла себе дом среди покореженных и старых машин

© photo: Sputnik / Stringer

Чтобы идти на такую авторазборку, лучше надеть что-то менее нарядное. Особенно в пасмурный день. Хотя и в обычный на земле везде потеки масла и автомобильных жидкостей

Чтобы идти на такую авторазборку, лучше надеть что-то менее нарядное. Особенно в пасмурный день. Хотя и в обычный на земле везде потеки масла и автомобильных жидкостей - Sputnik Грузия
21/21
© photo: Sputnik / Stringer

Чтобы идти на такую авторазборку, лучше надеть что-то менее нарядное. Особенно в пасмурный день. Хотя и в обычный на земле везде потеки масла и автомобильных жидкостей

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