Страшные авторазборки Тбилиси: во что превращаются старые машины - фото
Престижная машина или недорогая - итог один
Престижная машина или недорогая - итог один
На авторазборке все равны
На авторазборке все равны
На таких разборках старых и битых машин можно найти что угодно
На таких разборках старых и битых машин можно найти что угодно
Многие из автомобилей, которые сюда попадают, больше никуда не уедут
Многие из автомобилей, которые сюда попадают, больше никуда не уедут
Хотя некоторые машины пытаются восстановить
Хотя некоторые машины пытаются восстановить
Если автомобиль с разборки будет восстановлен, то ...
Если автомобиль с разборки будет восстановлен, то ...
... скорее всего, его отправят на продажу человеку, который может и не узнает, что авто ремонтировали
... скорее всего, его отправят на продажу человеку, который может и не узнает, что авто ремонтировали
Такие авторазборки - весьма печальное зрелище
Такие авторазборки - весьма печальное зрелище
Особенно для тех, кто любит автомобили
Особенно для тех, кто любит автомобили
Наверное, и мастера на авторазборке тоже по-своему любят машины
Наверное, и мастера на авторазборке тоже по-своему любят машины
Для них такие старые и битые автомобили - это источник хорошего дохода
Для них такие старые и битые автомобили - это источник хорошего дохода
Как правило, автомобили, побывавшие в аварии, стоят дешево
Как правило, автомобили, побывавшие в аварии, стоят дешево
Чем авария серьезнее - тем меньше цена за битый автомобиль
Чем авария серьезнее - тем меньше цена за битый автомобиль
Также имеет значение марка и год выпуска машины
Также имеет значение марка и год выпуска машины
Есть такие старые авто, которые ни на одной разборке не примут
Есть такие старые авто, которые ни на одной разборке не примут
Но популярные среди жителей Грузии машины скупщики забирают
Но популярные среди жителей Грузии машины скупщики забирают
Потом на снятых с машин деталях можно неплохо навариться
Потом на снятых с машин деталях можно неплохо навариться
Тут словно в магазине - двери на любой вкус
Тут словно в магазине - двери на любой вкус
А тут - бамперы!
А тут - бамперы!
Бездомная собака нашла себе дом среди покореженных и старых машин
Бездомная собака нашла себе дом среди покореженных и старых машин
Чтобы идти на такую авторазборку, лучше надеть что-то менее нарядное. Особенно в пасмурный день. Хотя и в обычный на земле везде потеки масла и автомобильных жидкостей
Чтобы идти на такую авторазборку, лучше надеть что-то менее нарядное. Особенно в пасмурный день. Хотя и в обычный на земле везде потеки масла и автомобильных жидкостей