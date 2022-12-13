https://sputnik-georgia.ru/20221213/strashnye-avtorazborki-vo-chto-prevraschayutsya-starye-mashiny---foto-273022009.html

Страшные авторазборки Тбилиси: во что превращаются старые машины - фото

Страшные авторазборки Тбилиси: во что превращаются старые машины - фото

Почти в каждом районе Тбилиси есть своя авторазборка. Хотя очень крупных мест, где разбирают автомобили на запчасти, не так уж и много, и о них знает весь... 13.12.2022, Sputnik Грузия

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Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, во что превращаются и как выглядят автомобили после того, как попадают на авторазборку, где их растаскивают на запчасти.

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