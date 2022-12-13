https://sputnik-georgia.ru/20221213/twitter-raspustil-sovet-po-doveriyu-i-bezopasnosti---smi-272979751.html
Twitter распустил совет по доверию и безопасности - СМИ
Twitter распустил совет по доверию и безопасности - СМИ
Совет был распущен на фоне отмен новым владельцем компании Илоном Маском многих практик, применяемых в соцсети до него 13.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-13T11:01+0400
2022-12-13T11:01+0400
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Американский сервис микроблогов и социальная сеть Twitter распустила совет по доверию и безопасности - он занимался консультациями по вопросам безопасности в соцсетях, борьбы с призывами к насилию или эксплуатации детей.Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на полученное членами совета электронное письмо.Так, телеканал подчеркивает, что совет был распущен на фоне отмен новым владельцем компании Илоном Маском многих практик, применяемых в соцсети до него. Сообщается, что три члена совета уже объявили о своей отставке еще на прошлой неделе.В октябре предприниматель Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру.Илон Макс также пообещал создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Кроме того, Маск предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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илон маск, новости, в мире, twitter
илон маск, новости, в мире, twitter
Twitter распустил совет по доверию и безопасности - СМИ
11:01 13.12.2022 (обновлено: 11:04 13.12.2022)
Совет был распущен на фоне отмен новым владельцем компании Илоном Маском многих практик, применяемых в соцсети до него
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Американский сервис микроблогов и социальная сеть Twitter распустила совет по доверию и безопасности - он занимался консультациями по вопросам безопасности в соцсетях, борьбы с призывами к насилию или эксплуатации детей.
Об этом сообщил
телеканал CNN со ссылкой на полученное членами совета электронное письмо.
"Переоценивая, как лучше привносить внешние соображения в наш продукт и деятельность по развитию политики, в рамках этого процесса мы решили, что совет по доверию и безопасности - не лучшая структура для этого", - говорится в письме.
Так, телеканал подчеркивает, что совет был распущен на фоне отмен новым владельцем компании Илоном Маском многих практик, применяемых в соцсети до него. Сообщается, что три члена совета уже объявили о своей отставке еще на прошлой неделе.
В октябре предприниматель Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру.
Илон Макс также пообещал создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.
Кроме того, Маск предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".