https://sputnik-georgia.ru/20221213/twitter-raspustil-sovet-po-doveriyu-i-bezopasnosti---smi-272979751.html

Twitter распустил совет по доверию и безопасности - СМИ

Twitter распустил совет по доверию и безопасности - СМИ

Совет был распущен на фоне отмен новым владельцем компании Илоном Маском многих практик, применяемых в соцсети до него 13.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-13T11:01+0400

2022-12-13T11:01+0400

2022-12-13T11:04+0400

илон маск

новости

в мире

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1b/251854485_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_a0be27630abf7e97e741aafeb8531a76.jpg

ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Американский сервис микроблогов и социальная сеть Twitter распустила совет по доверию и безопасности - он занимался консультациями по вопросам безопасности в соцсетях, борьбы с призывами к насилию или эксплуатации детей.Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на полученное членами совета электронное письмо.Так, телеканал подчеркивает, что совет был распущен на фоне отмен новым владельцем компании Илоном Маском многих практик, применяемых в соцсети до него. Сообщается, что три члена совета уже объявили о своей отставке еще на прошлой неделе.В октябре предприниматель Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру.Илон Макс также пообещал создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Кроме того, Маск предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

илон маск, новости, в мире, twitter