https://sputnik-georgia.ru/20221213/uchenye-sozdali-sredstvo-dlya-vosstanovleniya-nervnykh-tkaney-272979176.html
Ученые создали средство для восстановления нервных тканей
Ученые создали средство для восстановления нервных тканей
Испытания этого средства на лабораторных животных прошли успешно и позволяют рассчитывать на внедрение метода в клиническую практику в обозримом будущем 13.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-13T10:40+0400
2022-12-13T10:40+0400
2022-12-13T10:49+0400
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Российские ученые нашли средство для восстановления поврежденных нервных волокон – это удалось сделать исследователям Южного федерального университета в составе международного научного коллектива, пишет РИА Новости. По словам авторов исследования, испытания геля, содержащего внеклеточные везикулы стволовых клеток, на лабораторных животных прошли успешно и позволяют рассчитывать на внедрение метода в клиническую практику в обозримом будущем. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences.Так, одним из таких примеров является неонатальный паралич плечевого сплетения (НППП) – травма, возникающая в результате растяжения плечевого нерва во время родов или в перинатальный период. НППП проявляется слабостью или параличом верхней конечности, сообщают ученые. По разным оценкам, патологией страдают от 0,1 до 8,1 на 1 000 новорожденных во всем мире.В данное время в регенеративной медицине перспективным направлением является применение стволовых клеток, считают в ЮФУ. Кроме самих стволовых клеток, по оценкам ученых, регенеративным потенциалом обладают внеклеточные мембранные пузырьки, или везикулы, вырабатываемые стволовыми клетками мезенхимы – еще не специализированной зародышевой соединительной ткани.Исследование, проведенное учеными Южного федерального университета совместно с российскими и белорусскими коллегами, позволило создать и протестировать на лабораторных крысах коллагеновый гелевый препарат, содержащий внеклеточные везикулы."В качестве модели исследования выступало передавливание седалищного нерва у крыс с последующим наложением содержащего везикулы геля на поврежденный участок. Достоверный эффект достигался спустя 30 дней по основным параметрам, и через 15 дней – по молекулярным индикаторам восстановительных процессов. Мы предполагаем, что использованный нами подход имеет терапевтический потенциал для лечения острых повреждений периферической нервной системы и, после разработки схемы его повторных применений и контроля возможных побочных эффектов, может рассматриваться как кандидат для преклинических испытаний", – рассказал старший научный сотрудник лаборатории "Молекулярная нейробиология" ЮФУ Андрей Хайтин.Т. е., по его словам, результаты исследования показали, что обработка поврежденного нерва гелевым препаратом, содержащим внеклеточные везикулы, заметно повышала уровень белков-индикаторов регенеративных процессов, снижая примерно в два раза атрофические изменения и способствуя более быстрому восстановлению функций поврежденной конечности.Так как действие одной аппликации препарата ограниченно во времени, отметил Хайтин, разрабатывается методика его повторных наложений, а также подходов к учету возможных побочных эффектов компонентов препарата."Необходима дальнейшая оценка комплекса биологически активных веществ выделяемых клетками вовне с помощью протеомного и микроРНК-анализа для выявления молекул способных повышать жизнеспособность нервных волокон в неблагоприятных условиях. Эти знания позволят создать модифицированные внеклеточные везикулы, которые могут улучшить терапевтический эффект, и позволят перейти к преклиническим испытаниям", – добавил он.Ученые поясняют, что внеклеточные везикулы были получены в лаборатории клеточных технологий НМИЦ АГП им. В. И. Кулакова под руководством Дениса Силачева. В исследовании также участвовали ученые из Ростовского государственного медицинского университета, МГУ имени Ломоносова и Национальной Академии Наук Белоруссии. Работа была проведена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (грант № 0852-2020-0028).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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наука, новости, в мире, россия
Ученые создали средство для восстановления нервных тканей
10:40 13.12.2022 (обновлено: 10:49 13.12.2022)
Испытания этого средства на лабораторных животных прошли успешно и позволяют рассчитывать на внедрение метода в клиническую практику в обозримом будущем
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik.
Российские ученые нашли средство для восстановления поврежденных нервных волокон – это удалось сделать исследователям Южного федерального университета в составе международного научного коллектива, пишет РИА Новости
.
По словам авторов исследования, испытания геля, содержащего внеклеточные везикулы стволовых клеток, на лабораторных животных прошли успешно и позволяют рассчитывать на внедрение метода в клиническую практику в обозримом будущем. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences
.
Повреждение периферических нервов, по оценкам специалистов, остается серьезной клинической проблемой, не имеющей окончательного решения. Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) отмечают, что несмотря на значительные успехи микрохирургии, некоторые тяжелые виды травм нервной системы невозможно вылечить, не вызывая осложнений со стороны поврежденного нерва.
Так, одним из таких примеров является неонатальный паралич плечевого сплетения (НППП) – травма, возникающая в результате растяжения плечевого нерва во время родов или в перинатальный период. НППП проявляется слабостью или параличом верхней конечности, сообщают ученые. По разным оценкам, патологией страдают от 0,1 до 8,1 на 1 000 новорожденных во всем мире.
В данное время в регенеративной медицине перспективным направлением является применение стволовых клеток, считают в ЮФУ. Кроме самих стволовых клеток, по оценкам ученых, регенеративным потенциалом обладают внеклеточные мембранные пузырьки, или везикулы, вырабатываемые стволовыми клетками мезенхимы – еще не специализированной зародышевой соединительной ткани.
Исследование, проведенное учеными Южного федерального университета совместно с российскими и белорусскими коллегами, позволило создать и протестировать на лабораторных крысах коллагеновый гелевый препарат, содержащий внеклеточные везикулы.
"В качестве модели исследования выступало передавливание седалищного нерва у крыс с последующим наложением содержащего везикулы геля на поврежденный участок. Достоверный эффект достигался спустя 30 дней по основным параметрам, и через 15 дней – по молекулярным индикаторам восстановительных процессов. Мы предполагаем, что использованный нами подход имеет терапевтический потенциал для лечения острых повреждений периферической нервной системы и, после разработки схемы его повторных применений и контроля возможных побочных эффектов, может рассматриваться как кандидат для преклинических испытаний", – рассказал старший научный сотрудник лаборатории "Молекулярная нейробиология" ЮФУ Андрей Хайтин.
Т. е., по его словам, результаты исследования показали, что обработка поврежденного нерва гелевым препаратом, содержащим внеклеточные везикулы, заметно повышала уровень белков-индикаторов регенеративных процессов, снижая примерно в два раза атрофические изменения и способствуя более быстрому восстановлению функций поврежденной конечности.
Так как действие одной аппликации препарата ограниченно во времени, отметил Хайтин, разрабатывается методика его повторных наложений, а также подходов к учету возможных побочных эффектов компонентов препарата.
"Необходима дальнейшая оценка комплекса биологически активных веществ выделяемых клетками вовне с помощью протеомного и микроРНК-анализа для выявления молекул способных повышать жизнеспособность нервных волокон в неблагоприятных условиях. Эти знания позволят создать модифицированные внеклеточные везикулы, которые могут улучшить терапевтический эффект, и позволят перейти к преклиническим испытаниям", – добавил он.
Ученые поясняют, что внеклеточные везикулы были получены в лаборатории клеточных технологий НМИЦ АГП им. В. И. Кулакова под руководством Дениса Силачева. В исследовании также участвовали ученые из Ростовского государственного медицинского университета, МГУ имени Ломоносова и Национальной Академии Наук Белоруссии. Работа была проведена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (грант № 0852-2020-0028).