https://sputnik-georgia.ru/20221213/uchenye-sozdali-sredstvo-dlya-vosstanovleniya-nervnykh-tkaney-272979176.html

Ученые создали средство для восстановления нервных тканей

Ученые создали средство для восстановления нервных тканей

Испытания этого средства на лабораторных животных прошли успешно и позволяют рассчитывать на внедрение метода в клиническую практику в обозримом будущем 13.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-13T10:40+0400

2022-12-13T10:40+0400

2022-12-13T10:49+0400

наука

новости

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/03/267096175_0:0:3209:1805_1920x0_80_0_0_2ef4e5e84bed547495b0aa8d03b2aa0c.jpg

ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Российские ученые нашли средство для восстановления поврежденных нервных волокон – это удалось сделать исследователям Южного федерального университета в составе международного научного коллектива, пишет РИА Новости. По словам авторов исследования, испытания геля, содержащего внеклеточные везикулы стволовых клеток, на лабораторных животных прошли успешно и позволяют рассчитывать на внедрение метода в клиническую практику в обозримом будущем. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences.Так, одним из таких примеров является неонатальный паралич плечевого сплетения (НППП) – травма, возникающая в результате растяжения плечевого нерва во время родов или в перинатальный период. НППП проявляется слабостью или параличом верхней конечности, сообщают ученые. По разным оценкам, патологией страдают от 0,1 до 8,1 на 1 000 новорожденных во всем мире.В данное время в регенеративной медицине перспективным направлением является применение стволовых клеток, считают в ЮФУ. Кроме самих стволовых клеток, по оценкам ученых, регенеративным потенциалом обладают внеклеточные мембранные пузырьки, или везикулы, вырабатываемые стволовыми клетками мезенхимы – еще не специализированной зародышевой соединительной ткани.Исследование, проведенное учеными Южного федерального университета совместно с российскими и белорусскими коллегами, позволило создать и протестировать на лабораторных крысах коллагеновый гелевый препарат, содержащий внеклеточные везикулы."В качестве модели исследования выступало передавливание седалищного нерва у крыс с последующим наложением содержащего везикулы геля на поврежденный участок. Достоверный эффект достигался спустя 30 дней по основным параметрам, и через 15 дней – по молекулярным индикаторам восстановительных процессов. Мы предполагаем, что использованный нами подход имеет терапевтический потенциал для лечения острых повреждений периферической нервной системы и, после разработки схемы его повторных применений и контроля возможных побочных эффектов, может рассматриваться как кандидат для преклинических испытаний", – рассказал старший научный сотрудник лаборатории "Молекулярная нейробиология" ЮФУ Андрей Хайтин.Т. е., по его словам, результаты исследования показали, что обработка поврежденного нерва гелевым препаратом, содержащим внеклеточные везикулы, заметно повышала уровень белков-индикаторов регенеративных процессов, снижая примерно в два раза атрофические изменения и способствуя более быстрому восстановлению функций поврежденной конечности.Так как действие одной аппликации препарата ограниченно во времени, отметил Хайтин, разрабатывается методика его повторных наложений, а также подходов к учету возможных побочных эффектов компонентов препарата."Необходима дальнейшая оценка комплекса биологически активных веществ выделяемых клетками вовне с помощью протеомного и микроРНК-анализа для выявления молекул способных повышать жизнеспособность нервных волокон в неблагоприятных условиях. Эти знания позволят создать модифицированные внеклеточные везикулы, которые могут улучшить терапевтический эффект, и позволят перейти к преклиническим испытаниям", – добавил он.Ученые поясняют, что внеклеточные везикулы были получены в лаборатории клеточных технологий НМИЦ АГП им. В. И. Кулакова под руководством Дениса Силачева. В исследовании также участвовали ученые из Ростовского государственного медицинского университета, МГУ имени Ломоносова и Национальной Академии Наук Белоруссии. Работа была проведена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (грант № 0852-2020-0028).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

наука, новости, в мире, россия