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В Грузии ужесточают контроль за вредными выхлопами автомобилей
В Грузии ужесточают контроль за вредными выхлопами автомобилей
Осуществлять контроль на дорогах будут сотрудники Департамента природоохранного надзора Минприроды 13.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-13T10:02+0400
2022-12-13T10:02+0400
2022-12-13T10:02+0400
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общество
департамент природоохранного надзора
воздух
загрязнение воздуха
автомобили
техосмотр автомобилей
министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
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ТБИЛИСИ, 13 дек – Sputnik. Состав вредных веществ в выхлопах автомобилей будет строго контролироваться на дорогах Грузии, а в случае превышения установленных норм нарушителям будут выписывать солидные административные штрафы.Соответствующие поправки планируются внести в Кодекс об административных правонарушениях. По информации министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, пакет поправок поддержало правительство Грузии в понедельник.За нарушение установленных норм состава вредных веществ в выхлопе будут введены строгие санкции. В частности, физическое лицо будут штрафовать на 100 лари (около 37 долларов), а в случае повторения – на 300 лари (более 111 долларов).Для юридических лиц штраф составит 500 лари (более 185 долларов), а в случае повторения размер штрафа увеличится до 1,5 тысячи лари (более 555 долларов).Законопроект планируется задействовать с июня 2023 года.На первом этапе закон будет задействован в четырех крупных городах страны – в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави.Законопроект в ближайшее время будет представлен на рассмотрение парламенту Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, департамент природоохранного надзора, воздух, загрязнение воздуха, автомобили, техосмотр автомобилей, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
грузия, новости, общество, департамент природоохранного надзора, воздух, загрязнение воздуха, автомобили, техосмотр автомобилей, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
В Грузии ужесточают контроль за вредными выхлопами автомобилей
Осуществлять контроль на дорогах будут сотрудники Департамента природоохранного надзора Минприроды
ТБИЛИСИ, 13 дек – Sputnik. Состав вредных веществ в выхлопах автомобилей будет строго контролироваться на дорогах Грузии, а в случае превышения установленных норм нарушителям будут выписывать солидные административные штрафы.
Соответствующие поправки планируются внести в Кодекс об административных правонарушениях. По информации министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, пакет поправок поддержало правительство Грузии в понедельник.
Согласно инициативе, в Кодекс добавится новая статья – превышение установленной нормы в составе вредных веществ выхлопах транспортных средств. А осуществлять контроль на дорогах будут сотрудники Департамента природоохранного надзора Минприроды.
За нарушение установленных норм состава вредных веществ в выхлопе будут введены строгие санкции. В частности, физическое лицо будут штрафовать на 100 лари (около 37 долларов), а в случае повторения – на 300 лари (более 111 долларов).
Для юридических лиц штраф составит 500 лари (более 185 долларов), а в случае повторения размер штрафа увеличится до 1,5 тысячи лари (более 555 долларов).
Законопроект планируется задействовать с июня 2023 года.
"До указанного срока Департамент природоохранного надзора приобретет специальное, современное измерительное оборудование и соответствующие приборы, также проведет соответствующее программное обеспечение и проведет переподготовку сотрудников, чтобы эффективно контролировать транспортные средства на дорогах", – отмечено в сообщении ведомства.
На первом этапе закон будет задействован в четырех крупных городах страны – в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави.
Законопроект в ближайшее время будет представлен на рассмотрение парламенту Грузии.