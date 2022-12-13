https://sputnik-georgia.ru/20221213/v-gruzii-uzhestochayut-kontrol-za-vrednymi-vykhlopami-avtomobiley-272976336.html

В Грузии ужесточают контроль за вредными выхлопами автомобилей

В Грузии ужесточают контроль за вредными выхлопами автомобилей

Осуществлять контроль на дорогах будут сотрудники Департамента природоохранного надзора Минприроды 13.12.2022, Sputnik Грузия

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министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

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ТБИЛИСИ, 13 дек – Sputnik. Состав вредных веществ в выхлопах автомобилей будет строго контролироваться на дорогах Грузии, а в случае превышения установленных норм нарушителям будут выписывать солидные административные штрафы.Соответствующие поправки планируются внести в Кодекс об административных правонарушениях. По информации министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, пакет поправок поддержало правительство Грузии в понедельник.За нарушение установленных норм состава вредных веществ в выхлопе будут введены строгие санкции. В частности, физическое лицо будут штрафовать на 100 лари (около 37 долларов), а в случае повторения – на 300 лари (более 111 долларов).Для юридических лиц штраф составит 500 лари (более 185 долларов), а в случае повторения размер штрафа увеличится до 1,5 тысячи лари (более 555 долларов).Законопроект планируется задействовать с июня 2023 года.На первом этапе закон будет задействован в четырех крупных городах страны – в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави.Законопроект в ближайшее время будет представлен на рассмотрение парламенту Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, департамент природоохранного надзора, воздух, загрязнение воздуха, автомобили, техосмотр автомобилей, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии