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Wizz Air с 2023 года начнет прямые полеты из Кутаиси в пять городов Европы
Wizz Air с 2023 года начнет прямые полеты из Кутаиси в пять городов Европы
По данным 11 месяцев этого года, авиакомпания Wizz Air обслужила около 550 тысяч пассажиров 13.12.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Авиакомпания Wizz Air с июня 2023 года планирует осуществлять регулярные рейсы в пять европейских городов, сообщает пресс-служба Объединения аэропортов Грузии.Из международного аэропорта Кутаиси будут выполняться регулярные рейсы в Брюссель, Мадрид, Франкфурт, Гамбург и Познань. Регулярные рейсы будут осуществляться два раза в неделю.В объединении аэропортов Грузии отметили, что с добавлением новых направлений будет увеличено и количество авиаполетов (полеты в направлении Парижа, Милана, Праги и Меммингена увеличиваются на один раз), а также будут созданы новые рабочие места.По данным 11 месяцев этого года, авиакомпания Wizz Air обслужила около 550 тысяч пассажиров. К 2023 году в целом авиакомпания из аэропорта Кутаиси будет осуществлять полеты в 27 направлениях Европы и Ближнего Востока.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, туризм, кутаиси, европа, брюссель, wizz air
Wizz Air с 2023 года начнет прямые полеты из Кутаиси в пять городов Европы
11:41 13.12.2022 (обновлено: 12:19 13.12.2022)
По данным 11 месяцев этого года, авиакомпания Wizz Air обслужила около 550 тысяч пассажиров
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Авиакомпания Wizz Air с июня 2023 года планирует осуществлять регулярные рейсы в пять европейских городов, сообщает пресс-служба Объединения аэропортов Грузии.
Из международного аэропорта Кутаиси будут выполняться регулярные рейсы в Брюссель, Мадрид, Франкфурт, Гамбург и Познань. Регулярные рейсы будут осуществляться два раза в неделю.
В объединении аэропортов Грузии отметили, что с добавлением новых направлений будет увеличено и количество авиаполетов (полеты в направлении Парижа, Милана, Праги и Меммингена увеличиваются на один раз), а также будут созданы новые рабочие места.
"Мы рады, что наш стратегический партнер Wizz Air остается верным рынку Грузии. Международный кутаисский аэропорт расширяется и с июня 2023 года добавляет третью базу. Это даст нам возможность начать полеты дополнительно в пять новых городов Европы и увеличить число уже существующих направлений", - сказала Тамар Арчуадзе.
По данным 11 месяцев этого года, авиакомпания Wizz Air обслужила около 550 тысяч пассажиров. К 2023 году в целом авиакомпания из аэропорта Кутаиси будет осуществлять полеты в 27 направлениях Европы и Ближнего Востока.