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Wizz Air с 2023 года начнет прямые полеты из Кутаиси в пять городов Европы

Wizz Air с 2023 года начнет прямые полеты из Кутаиси в пять городов Европы

По данным 11 месяцев этого года, авиакомпания Wizz Air обслужила около 550 тысяч пассажиров 13.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Авиакомпания Wizz Air с июня 2023 года планирует осуществлять регулярные рейсы в пять европейских городов, сообщает пресс-служба Объединения аэропортов Грузии.Из международного аэропорта Кутаиси будут выполняться регулярные рейсы в Брюссель, Мадрид, Франкфурт, Гамбург и Познань. Регулярные рейсы будут осуществляться два раза в неделю.В объединении аэропортов Грузии отметили, что с добавлением новых направлений будет увеличено и количество авиаполетов (полеты в направлении Парижа, Милана, Праги и Меммингена увеличиваются на один раз), а также будут созданы новые рабочие места.По данным 11 месяцев этого года, авиакомпания Wizz Air обслужила около 550 тысяч пассажиров. К 2023 году в целом авиакомпания из аэропорта Кутаиси будет осуществлять полеты в 27 направлениях Европы и Ближнего Востока.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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