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Зимние каникулы в Грузии: сколько будут отдыхать школьники?
Зимние каникулы в Грузии: сколько будут отдыхать школьники?
Министерство образования и науки опубликовала график каникул на зимние праздники 13.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-13T12:44+0400
2022-12-13T12:44+0400
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Зимние каникулы в школах Грузии начнутся с 30 декабря, т. е. последний учебный день в этом году будет 29 декабря, говорится в сообщении министерства образования и науки Грузии.Согласно приказу министра образования, зимние каникулы в Грузии длятся до 15 января. Однако, исходя из того, что 14 и 15 января совпадают с выходными, учеба в стране возобновится с понедельника, 16 января.Что касается государственных детских садов, то для них учебно-воспитательный процесс также продолжится до 29 декабря и возобновится 16 января.При этом в частных школах и детских садах сроки каникул определяет само руководство учебных заведений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, общество, новости, каникулы в школах
грузия, общество, новости, каникулы в школах
Зимние каникулы в Грузии: сколько будут отдыхать школьники?
12:44 13.12.2022 (обновлено: 13:40 13.12.2022)
Министерство образования и науки опубликовала график каникул на зимние праздники
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Зимние каникулы в школах Грузии начнутся с 30 декабря, т. е. последний учебный день в этом году будет 29 декабря, говорится в сообщении министерства образования и науки Грузии.
Согласно приказу министра образования, зимние каникулы в Грузии длятся до 15 января. Однако, исходя из того, что 14 и 15 января совпадают с выходными, учеба в стране возобновится с понедельника, 16 января.
Что касается государственных детских садов, то для них учебно-воспитательный процесс также продолжится до 29 декабря и возобновится 16 января.
При этом в частных школах и детских садах сроки каникул определяет само руководство учебных заведений.