https://sputnik-georgia.ru/20221213/zimnie-kanikuly-v-gruzii-skolko-budut-otdykhat-shkolniki-272982212.html

Зимние каникулы в Грузии: сколько будут отдыхать школьники?

Зимние каникулы в Грузии: сколько будут отдыхать школьники?

Министерство образования и науки опубликовала график каникул на зимние праздники 13.12.2022, Sputnik Грузия

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грузия

общество

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каникулы в школах

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Зимние каникулы в школах Грузии начнутся с 30 декабря, т. е. последний учебный день в этом году будет 29 декабря, говорится в сообщении министерства образования и науки Грузии.Согласно приказу министра образования, зимние каникулы в Грузии длятся до 15 января. Однако, исходя из того, что 14 и 15 января совпадают с выходными, учеба в стране возобновится с понедельника, 16 января.Что касается государственных детских садов, то для них учебно-воспитательный процесс также продолжится до 29 декабря и возобновится 16 января.При этом в частных школах и детских садах сроки каникул определяет само руководство учебных заведений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, общество, новости, каникулы в школах