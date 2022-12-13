https://sputnik-georgia.ru/20221213/zvezdopad-geminidy-v-dekabre-2022-znachenie-meteornogo-potoka-v-astrologii-272986581.html

Звездопад Геминиды в декабре 2022: значение метеорного потока в астрологии

Звездопад Геминиды в декабре 2022: значение метеорного потока в астрологии

Звездопад Геминиды каждый год жители нашей планеты могут увидеть в декабре – пик самого интенсивного метеорного потока в 2022-м приходится на ночь с 13 на 14... 13.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-13T14:04+0400

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справки

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Астрологи придают большое значение звездопаду Геминиды: они уверены, что период действия этого метеорного потока серьезно влияет на население Земли.Какое значение звездопад Геминиды имеет в астрологии и как правильно загадать желание на "падающую звезду", читайте в Sputnik Грузия.Значение Геминид в астрологииЭксперты астрологии считают, что мощная энергия, которую несут в себе метеорные потоки, устремляясь на Землю, могут иметь как положительное, так и отрицательное значение. Это зависит от характеристики созвездия, через которое проходит звездопад, а также от расположения Солнца, Луны и других небесных тел.Метеорный поток Геминиды имеет в астрологии большое значение, так как метеоры будут происходить возле созвездия Близнецов – наиболее противоречивого из всех.В период действия звездопада Геминиды энергетический потенциал в людях в целом резко повысится – большинство из них захотят познать что-то новое, многие начнут приобщаться к тайным знаниям и заниматься оккультными науками, а кого-то потянет на подвиги.В тоже время специалисты астрологии рекомендуют сохранять спокойствие и не брать на себя слишком многого, чтобы перетрудившись, не подорвать физическое и психологическое здоровье.Как правильно загадать желаниеВо время звездопада Геминиды, как и любого другого, принято загадывать желание, которое, как мы помним с детства, обязательно сбудется. Последователи астрологии говорят, что загадать желание надо быстро, пока звезда падает, и что самое важное правильно.В этот момент, в частности, важно успеть мысленно проговорить одно слово: "свадьба", "здоровье" или "деньги", то есть то, что кому требуется.В период действия звездопада Геминиды можно загадать также желание об избавлении от вредных привычек, болезни и так далее – от всего, что мешает вашему счастью.Погадать на будущее можно и следующим образом. Положительный ответ на мысленно заданный вопрос даст долгий след после падения звезды, а вот быстрое угасание – отрицательный.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки