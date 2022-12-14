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Американист Дудаков о целях нового военного бюджета США – видео
Американист Дудаков о целях нового военного бюджета США – видео
Новый американский военный бюджет, который совсем скоро будет принят американцами, будет самым большим за всю историю США, при этом открыто антироссийским и... 14.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-14T13:18+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог-американист Малек Дудаков. Какие инициативы профинансируют Соединенные Штаты? Зачем США хотят исключить Россию из G20? Почему Вашингтон хочет запретить любой диалог о ПРО с Москвой?Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, политика, сша, вашингтон, видео
мультимедиа, видео, политика, сша, вашингтон, видео
Американист Дудаков о целях нового военного бюджета США – видео
13:18 14.12.2022 (обновлено: 13:43 14.12.2022)
Новый американский военный бюджет, который совсем скоро будет принят американцами, будет самым большим за всю историю США, при этом открыто антироссийским и антикитайским
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
Какие инициативы профинансируют Соединенные Штаты? Зачем США хотят исключить Россию из G20? Почему Вашингтон хочет запретить любой диалог о ПРО с Москвой?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.