https://sputnik-georgia.ru/20221214/dinamovtsy-proigrali-v-gostyakh-match-ligi-chempionov-po-vodnomu-polo-273037083.html

Динамовцы проиграли в гостях матч Лиги чемпионов по водному поло

Динамовцы проиграли в гостях матч Лиги чемпионов по водному поло

Греческая команда выиграла без особого труда – 12:7 14.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 дек – Sputnik. Тбилисское "Динамо" проиграло третий матч группы А Лиги чемпионов 2022/23 по водному поло, уступив в гостях греческому "Вулиагмени".Хозяева, которые считались фаворитами встречи, выиграли без особого труда – 12:7.Динамовцам пришлось нелегко в дебюте матча, когда вратарь соперника отразил многие тяжелейшие удары, а в ответ "Вулиагмени" забил четыре мяча и повел 4:0. Начиная с первой четверти "Динамо" было в роли догоняющего.Следующую встречу тбилисцы проведут уже в 2023 году. 10 января они встретятся с "Раднички Крагуевац" из Сербии.Динамовцы занимают последнее место в группе А и не набрали ни одного очка, лидирует испанская "Барселонета" с тремя победами. Ранее грузинские ватерполисты проиграли еще одному греческому клубу "Олимпиакос" – 9:21, а также "Барселонете" – 8:14.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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