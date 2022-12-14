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Достопримечательности Грузии: уникальная крепость Хулути - фото

Достопримечательности Грузии: уникальная крепость Хулути - фото

Крепость Хулути, находящаяся на юго-востоке Грузии в муниципалитете Тетрицкаро, не слишком популярна среди туристов. Однако это место поистине уникально. 14.12.2022, Sputnik Грузия

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Легенда гласит, что во времена владычества персидского шаха Аббаса I один грузин по имени Вахтанг был обращен в мусульманство. В письме князю Орбелиани он сообщил, что всё равно остается христианином. К письму прилагалась крупная сумма денег для ремонта одной из церквей во владениях Каплана. Однако средства были потрачены на постройку Хулутской крепости.

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