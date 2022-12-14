Достопримечательности Грузии: уникальная крепость Хулути - фото
Цитадель датируется XVII веком, однако неплохо сохранилась до наших времё
Цитадель датируется XVII веком, однако неплохо сохранилась до наших времё
Когда рассказывают историю этой крепости, то говорят, что Каплан Орбелиани получил немалую сумму на ремонт церкви, но в итоге построил крепость Хулути
Когда рассказывают историю этой крепости, то говорят, что Каплан Орбелиани получил немалую сумму на ремонт церкви, но в итоге построил крепость Хулути
Крепость Хулути находится на юго-востоке Грузии в муниципалитете Тетрицкаро
Крепость Хулути находится на юго-востоке Грузии в муниципалитете Тетрицкаро
Путь до неё достаточно долгий
Путь до неё достаточно долгий
Особенно долго идти до нее своим ходом, хотя дорога не слишком утомительная
Особенно долго идти до нее своим ходом, хотя дорога не слишком утомительная
Попасть в крепость можно несколькими путями. Один из них - "нижний"
Попасть в крепость можно несколькими путями. Один из них - "нижний"
Сначала надо доехать доБолниси, оттуда проехать до села Квеши, а затем добраться до Тандзии
Сначала надо доехать доБолниси, оттуда проехать до села Квеши, а затем добраться до Тандзии
От Тандзии извилистая дорога ведёт вниз к мосту на реке реке Храми. Оттуда до крепости остаётся всего ничего
От Тандзии извилистая дорога ведёт вниз к мосту на реке реке Храми. Оттуда до крепости остаётся всего ничего
По пути наслаждаемся видами лиственного леса
По пути наслаждаемся видами лиственного леса
Кое-где придётся пересекать ручей, однако сделать это можно, не промочив ноги
Кое-где придётся пересекать ручей, однако сделать это можно, не промочив ноги
Рядом с крепостью установлен стенд с информацией
Рядом с крепостью установлен стенд с информацией
К самой крепости ведёт длинная лестница
К самой крепости ведёт длинная лестница
Комплекс состоит из пяти башен разной высоты
Комплекс состоит из пяти башен разной высоты
Они встроены в крепостную стену. Внутри находится маленький дворик
Они встроены в крепостную стену. Внутри находится маленький дворик
Для боевых целей служили два верхних этажа башен, а нижние были жилыми
Для боевых целей служили два верхних этажа башен, а нижние были жилыми
К одной из башен ведёт длинный подземный туннель
К одной из башен ведёт длинный подземный туннель
Туннель узкий и тёмный, но оборудован поручнями, чтобы посетители могли пройтись по нему, не беспокоясь за сохранность своих костей
Туннель узкий и тёмный, но оборудован поручнями, чтобы посетители могли пройтись по нему, не беспокоясь за сохранность своих костей
В башнях остались деревянные перекрытия и элементы быта. Раньше помещения отапливались с помощью каминов
В башнях остались деревянные перекрытия и элементы быта. Раньше помещения отапливались с помощью каминов
В цитадели сохранилось много входов-выходов
В цитадели сохранилось много входов-выходов
Тут даже есть остатки квеври
Тут даже есть остатки квеври
Крепость находится в процессе реставрации. На территории можно заметить следы работ
Крепость находится в процессе реставрации. На территории можно заметить следы работ
Цитадель практический сливается с окружающей природой
Цитадель практический сливается с окружающей природой
Сама природа вокруг крепости кажется неприступной
Сама природа вокруг крепости кажется неприступной
Хулути - уникальный исторический памятник, который непременно стоит посетить
Хулути - уникальный исторический памятник, который непременно стоит посетить