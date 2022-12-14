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Достопримечательности Грузии: уникальная крепость Хулути - фото
Достопримечательности Грузии: уникальная крепость Хулути - фото
Крепость Хулути, находящаяся на юго-востоке Грузии в муниципалитете Тетрицкаро, не слишком популярна среди туристов. Однако это место поистине уникально. 14.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-14T00:02+0400
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Легенда гласит, что во времена владычества персидского шаха Аббаса I один грузин по имени Вахтанг был обращен в мусульманство. В письме князю Орбелиани он сообщил, что всё равно остается христианином. К письму прилагалась крупная сумма денег для ремонта одной из церквей во владениях Каплана. Однако средства были потрачены на постройку Хулутской крепости.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, новости в фотографиях, мультимедиа, туризм, туризм в грузии, туризм, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, новости в фотографиях, мультимедиа, туризм, туризм в грузии, туризм, фото

Достопримечательности Грузии: уникальная крепость Хулути - фото

00:02 14.12.2022 (обновлено: 00:17 14.12.2022)
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Крепость Хулути, находящаяся на юго-востоке Грузии в муниципалитете Тетрицкаро, не слишком популярна среди туристов. Однако это место поистине уникально.
Легенда гласит, что во времена владычества персидского шаха Аббаса I один грузин по имени Вахтанг был обращен в мусульманство. В письме князю Орбелиани он сообщил, что всё равно остается христианином. К письму прилагалась крупная сумма денег для ремонта одной из церквей во владениях Каплана. Однако средства были потрачены на постройку Хулутской крепости.
© photo: Sputnik / Stringer

Цитадель датируется XVII веком, однако неплохо сохранилась до наших времё

Цитадель датируется XVII веком, однако неплохо сохранилась до наших времё - Sputnik Грузия
1/24
© photo: Sputnik / Stringer

Цитадель датируется XVII веком, однако неплохо сохранилась до наших времё

© photo: Sputnik / Stringer

Когда рассказывают историю этой крепости, то говорят, что Каплан Орбелиани получил немалую сумму на ремонт церкви, но в итоге построил крепость Хулути

Когда рассказывают историю этой крепости, то говорят, что Каплан Орбелиани получил немалую сумму на ремонт церкви, но в итоге построил крепость Хулути - Sputnik Грузия
2/24
© photo: Sputnik / Stringer

Когда рассказывают историю этой крепости, то говорят, что Каплан Орбелиани получил немалую сумму на ремонт церкви, но в итоге построил крепость Хулути

© photo: Sputnik / Stringer

Крепость Хулути находится на юго-востоке Грузии в муниципалитете Тетрицкаро

Крепость Хулути находится на юго-востоке Грузии в муниципалитете Тетрицкаро - Sputnik Грузия
3/24
© photo: Sputnik / Stringer

Крепость Хулути находится на юго-востоке Грузии в муниципалитете Тетрицкаро

© photo: Sputnik / Stringer

Путь до неё достаточно долгий

Путь до неё достаточно долгий - Sputnik Грузия
4/24
© photo: Sputnik / Stringer

Путь до неё достаточно долгий

© photo: Sputnik / Stringer

Особенно долго идти до нее своим ходом, хотя дорога не слишком утомительная

Особенно долго идти до нее своим ходом, хотя дорога не слишком утомительная - Sputnik Грузия
5/24
© photo: Sputnik / Stringer

Особенно долго идти до нее своим ходом, хотя дорога не слишком утомительная

© photo: Sputnik / Stringer

Попасть в крепость можно несколькими путями. Один из них - "нижний"

Попасть в крепость можно несколькими путями. Один из них - &quot;нижний&quot; - Sputnik Грузия
6/24
© photo: Sputnik / Stringer

Попасть в крепость можно несколькими путями. Один из них - "нижний"

© photo: Sputnik / Stringer

Сначала надо доехать доБолниси, оттуда проехать до села Квеши, а затем добраться до Тандзии

Сначала надо доехать доБолниси, оттуда проехать до села Квеши, а затем добраться до Тандзии - Sputnik Грузия
7/24
© photo: Sputnik / Stringer

Сначала надо доехать доБолниси, оттуда проехать до села Квеши, а затем добраться до Тандзии

© photo: Sputnik / Stringer

От Тандзии извилистая дорога ведёт вниз к мосту на реке реке Храми. Оттуда до крепости остаётся всего ничего

От Тандзии извилистая дорога ведёт вниз к мосту на реке реке Храми. Оттуда до крепости остаётся всего ничего - Sputnik Грузия
8/24
© photo: Sputnik / Stringer

От Тандзии извилистая дорога ведёт вниз к мосту на реке реке Храми. Оттуда до крепости остаётся всего ничего

© photo: Sputnik / Stringer

По пути наслаждаемся видами лиственного леса

По пути наслаждаемся видами лиственного леса - Sputnik Грузия
9/24
© photo: Sputnik / Stringer

По пути наслаждаемся видами лиственного леса

© photo: Sputnik / Stringer

Кое-где придётся пересекать ручей, однако сделать это можно, не промочив ноги

Кое-где придётся пересекать ручей, однако сделать это можно, не промочив ноги - Sputnik Грузия
10/24
© photo: Sputnik / Stringer

Кое-где придётся пересекать ручей, однако сделать это можно, не промочив ноги

© photo: Sputnik / Stringer

Рядом с крепостью установлен стенд с информацией

Рядом с крепостью установлен стенд с информацией - Sputnik Грузия
11/24
© photo: Sputnik / Stringer

Рядом с крепостью установлен стенд с информацией

© photo: Sputnik / Stringer

К самой крепости ведёт длинная лестница

К самой крепости ведёт длинная лестница - Sputnik Грузия
12/24
© photo: Sputnik / Stringer

К самой крепости ведёт длинная лестница

© photo: Sputnik / Stringer

Комплекс состоит из пяти башен разной высоты

Комплекс состоит из пяти башен разной высоты - Sputnik Грузия
13/24
© photo: Sputnik / Stringer

Комплекс состоит из пяти башен разной высоты

© photo: Sputnik / Stringer

Они встроены в крепостную стену. Внутри находится маленький дворик

Они встроены в крепостную стену. Внутри находится маленький дворик - Sputnik Грузия
14/24
© photo: Sputnik / Stringer

Они встроены в крепостную стену. Внутри находится маленький дворик

© photo: Sputnik / Stringer

Для боевых целей служили два верхних этажа башен, а нижние были жилыми

Для боевых целей служили два верхних этажа башен, а нижние были жилыми - Sputnik Грузия
15/24
© photo: Sputnik / Stringer

Для боевых целей служили два верхних этажа башен, а нижние были жилыми

© photo: Sputnik / Stringer

К одной из башен ведёт длинный подземный туннель

К одной из башен ведёт длинный подземный туннель - Sputnik Грузия
16/24
© photo: Sputnik / Stringer

К одной из башен ведёт длинный подземный туннель

© photo: Sputnik / Stringer

Туннель узкий и тёмный, но оборудован поручнями, чтобы посетители могли пройтись по нему, не беспокоясь за сохранность своих костей

Туннель узкий и тёмный, но оборудован поручнями, чтобы посетители могли пройтись по нему, не беспокоясь за сохранность своих костей - Sputnik Грузия
17/24
© photo: Sputnik / Stringer

Туннель узкий и тёмный, но оборудован поручнями, чтобы посетители могли пройтись по нему, не беспокоясь за сохранность своих костей

© photo: Sputnik / Stringer

В башнях остались деревянные перекрытия и элементы быта. Раньше помещения отапливались с помощью каминов

В башнях остались деревянные перекрытия и элементы быта. Раньше помещения отапливались с помощью каминов - Sputnik Грузия
18/24
© photo: Sputnik / Stringer

В башнях остались деревянные перекрытия и элементы быта. Раньше помещения отапливались с помощью каминов

© photo: Sputnik / Stringer

В цитадели сохранилось много входов-выходов

В цитадели сохранилось много входов-выходов - Sputnik Грузия
19/24
© photo: Sputnik / Stringer

В цитадели сохранилось много входов-выходов

© photo: Sputnik / Stringer

Тут даже есть остатки квеври

Тут даже есть остатки квеври - Sputnik Грузия
20/24
© photo: Sputnik / Stringer

Тут даже есть остатки квеври

© photo: Sputnik / Stringer

Крепость находится в процессе реставрации. На территории можно заметить следы работ

Крепость находится в процессе реставрации. На территории можно заметить следы работ - Sputnik Грузия
21/24
© photo: Sputnik / Stringer

Крепость находится в процессе реставрации. На территории можно заметить следы работ

© photo: Sputnik / Stringer

Цитадель практический сливается с окружающей природой

Цитадель практический сливается с окружающей природой - Sputnik Грузия
22/24
© photo: Sputnik / Stringer

Цитадель практический сливается с окружающей природой

© photo: Sputnik / Stringer

Сама природа вокруг крепости кажется неприступной

Сама природа вокруг крепости кажется неприступной - Sputnik Грузия
23/24
© photo: Sputnik / Stringer

Сама природа вокруг крепости кажется неприступной

© photo: Sputnik / Stringer

Хулути - уникальный исторический памятник, который непременно стоит посетить

Хулути - уникальный исторический памятник, который непременно стоит посетить - Sputnik Грузия
24/24
© photo: Sputnik / Stringer

Хулути - уникальный исторический памятник, который непременно стоит посетить

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