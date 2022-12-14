https://sputnik-georgia.ru/20221214/eksport-iz-gruzii-prodolzhaet-rasti--novaya-statistika-273033416.html
Экспорт из Грузии продолжает расти – новая статистика
Экспорт из Грузии продолжает расти – новая статистика
Экспорт за 11 месяцев составил пять миллиардов долларов - на 33% больше, чем в январе-ноябре 2021 года 14.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-14T09:01+0400
2022-12-14T09:01+0400
2022-12-14T09:01+0400
грузия
новости
экономика
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/17/263813017_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_f7a0d95eea6616783058ead6742035cd.jpg
ТБИЛИСИ, 14 дек – Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-ноябре 2022 года вырос на 32,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 17 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".За отчетный период в страну импортировали продукцию на 11,9 миллиарда долларов, что на 32,5% больше данных за январь-ноябрь 2021 года.Экспорт составил пять миллиардов долларов - почти на 32% больше, чем в январе-ноябре 2021 года и на 48% больше показателей периода до пандемии в 2019 году.Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2022 года составил 6,9 миллиарда долларов, что на 32,9% больше аналогичного показателя за 11 месяцев 2021 года.Внешнеторговый оборот Грузии в 2021 году вырос на 25,6% по сравнению с 2020 годом и составил 14,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму 4,2 миллиарда долларов – на 26,9% больше по сравнению с 2020 годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/17/263813017_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_1fed86bda9e1830446019fde15a7dc30.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Экспорт из Грузии продолжает расти – новая статистика
Экспорт за 11 месяцев составил пять миллиардов долларов - на 33% больше, чем в январе-ноябре 2021 года
ТБИЛИСИ, 14 дек – Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-ноябре 2022 года вырос на 32,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 17 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 11,9 миллиарда долларов, что на 32,5% больше данных за январь-ноябрь 2021 года.
Внешнеторговый оборот Грузии, январь-ноябрь 2022 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
5 037,1
31,8
Импорт
11 985,9
32,5
Всего
17 023,0
32,"
Экспорт составил пять миллиардов долларов - почти на 32% больше, чем в январе-ноябре 2021 года и на 48% больше показателей периода до пандемии в 2019 году.
Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2022 года составил 6,9 миллиарда долларов, что на 32,9% больше аналогичного показателя за 11 месяцев 2021 года.
Внешнеторговый оборот Грузии в 2021 году вырос на 25,6% по сравнению с 2020 годом и составил 14,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму 4,2 миллиарда долларов – на 26,9% больше по сравнению с 2020 годом.