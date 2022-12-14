https://sputnik-georgia.ru/20221214/eksport-iz-gruzii-prodolzhaet-rasti--novaya-statistika-273033416.html

Экспорт из Грузии продолжает расти – новая статистика

Экспорт из Грузии продолжает расти – новая статистика

Экспорт за 11 месяцев составил пять миллиардов долларов - на 33% больше, чем в январе-ноябре 2021 года 14.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-14T09:01+0400

2022-12-14T09:01+0400

2022-12-14T09:01+0400

грузия

новости

экономика

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/17/263813017_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_f7a0d95eea6616783058ead6742035cd.jpg

ТБИЛИСИ, 14 дек – Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-ноябре 2022 года вырос на 32,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 17 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".За отчетный период в страну импортировали продукцию на 11,9 миллиарда долларов, что на 32,5% больше данных за январь-ноябрь 2021 года.Экспорт составил пять миллиардов долларов - почти на 32% больше, чем в январе-ноябре 2021 года и на 48% больше показателей периода до пандемии в 2019 году.Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2022 года составил 6,9 миллиарда долларов, что на 32,9% больше аналогичного показателя за 11 месяцев 2021 года.Внешнеторговый оборот Грузии в 2021 году вырос на 25,6% по сравнению с 2020 годом и составил 14,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму 4,2 миллиарда долларов – на 26,9% больше по сравнению с 2020 годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"