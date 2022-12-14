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Евросоюз признал ошибку в отношении Грузии – депутат

Евросоюз признал ошибку в отношении Грузии – депутат

Подтверждением всего этого стало заявление Европейского совета, что будущее Грузии, Украины и Молдовы в ЕС, отметил депутат 14.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-14T15:23+0400

2022-12-14T15:23+0400

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Европа признает, что Грузия является неотъемлемой частью Евросоюза, а отказ в предоставлении стране статуса кандидата на членство в ЕС был ошибкой, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Николоз Самхарадзе. Накануне Совет Евросоюза опубликовал документ, в котором говорится, что будущее Украины, Молдовы и Грузии и их граждан находится в ЕС. Совет напоминает об исторической важности решения Европейского совета предоставить статус страны-кандидата Украине и Молдове, а также признать европейскую перспективу и подтвердить свою готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения приоритетов. Окончательным подтверждением всего этого стало заявление Европейского совета, где черным по белому написано, что будущее Грузии, Украины и Молдовы в Евросоюзе, подчеркнул депутат. В документе отмечено, что Совет признает важные шаги, предпринятые Грузией в процессе реформ. СЕ также призывает Грузию продолжать идти по пути реформ, и в полной мере решать приоритетные задачи, определенные в заключении ЕК относительно ее заявления о членстве, с тем, чтобы получить статус кандидата. Совет уделяет особое внимание дальнейшему углублению секторального сотрудничества на основе более активного осуществления Соглашения о глубокой и всеобъемлющим свободной торговле (DCFTA). Европейский совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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