https://sputnik-georgia.ru/20221214/kak-vybrat-myaso-k-novomu-godu-rekomendatsii-agentstva-prodovolstviya-gruzii-273038443.html

Как выбрать мясо к Новому году? Рекомендации агентства продовольствия Грузии

Как выбрать мясо к Новому году? Рекомендации агентства продовольствия Грузии

В ведомстве отмечают, что мясо часто продается в такой среде, где не соблюдены условия хранения продукта 14.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. В Грузии растет спрос на мясо и мясопродукты в преддверии новогодних праздников – в этой связи Национальное агентство продовольствия поделилось рекомендациями для граждан.В ведомстве отмечают, что мясо часто продается в такой среде, где не соблюдены условия хранения продукта и неясно происхождение мяса.Во время покупки мяса потребитель должен обратить внимание на следующие факторы:Если мясо получено из животного, которое родилось и выросло в Грузии ("Происхождение – Грузия"), то на этикетке должен быть указан идентификационный номер бирки.Если мясо импортировано, на этикетке должна быть указана страна-импортер. Получить детальную информацию о говядине можно с помощью QR-кода.Говядина, баранина, свинина должны храниться в холодильнике в разных местах. Также по отдельности должны лежать продукты, импортируемые из разных стран.Специалисты предупреждают, что в неорганизованных торговых местах цена на мясо и мясопродукты может быть немного дешевле, чем в специализированных объектах. Однако следует помнить, что мясо и молочные продукты, продаваемые без проверки, могут быть опасны для здоровья человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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