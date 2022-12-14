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Как выбрать мясо к Новому году? Рекомендации агентства продовольствия Грузии
Как выбрать мясо к Новому году? Рекомендации агентства продовольствия Грузии
В ведомстве отмечают, что мясо часто продается в такой среде, где не соблюдены условия хранения продукта 14.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-14T11:17+0400
2022-12-14T11:17+0400
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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. В Грузии растет спрос на мясо и мясопродукты в преддверии новогодних праздников – в этой связи Национальное агентство продовольствия поделилось рекомендациями для граждан.В ведомстве отмечают, что мясо часто продается в такой среде, где не соблюдены условия хранения продукта и неясно происхождение мяса.Во время покупки мяса потребитель должен обратить внимание на следующие факторы:Если мясо получено из животного, которое родилось и выросло в Грузии ("Происхождение – Грузия"), то на этикетке должен быть указан идентификационный номер бирки.Если мясо импортировано, на этикетке должна быть указана страна-импортер. Получить детальную информацию о говядине можно с помощью QR-кода.Говядина, баранина, свинина должны храниться в холодильнике в разных местах. Также по отдельности должны лежать продукты, импортируемые из разных стран.Специалисты предупреждают, что в неорганизованных торговых местах цена на мясо и мясопродукты может быть немного дешевле, чем в специализированных объектах. Однако следует помнить, что мясо и молочные продукты, продаваемые без проверки, могут быть опасны для здоровья человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, общество, тбилиси
грузия, экономика, общество, тбилиси
Как выбрать мясо к Новому году? Рекомендации агентства продовольствия Грузии
11:17 14.12.2022 (обновлено: 12:39 14.12.2022)
В ведомстве отмечают, что мясо часто продается в такой среде, где не соблюдены условия хранения продукта
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. В Грузии растет спрос на мясо и мясопродукты в преддверии новогодних праздников – в этой связи Национальное агентство продовольствия поделилось рекомендациями для граждан.
В ведомстве отмечают, что мясо часто продается в такой среде, где не соблюдены условия хранения продукта и неясно происхождение мяса.
Во время покупки мяса потребитель должен обратить внимание на следующие факторы:
холодильник с соответствующим температурным режимом,
этикетка продукта должен быть размещен на видном месте,
этикетка должна содержать информацию о стране производства, номере, скотобойни, дата производства и срок годности.
Если мясо получено из животного, которое родилось и выросло в Грузии ("Происхождение – Грузия"), то на этикетке должен быть указан идентификационный номер бирки.
Если мясо импортировано, на этикетке должна быть указана страна-импортер. Получить детальную информацию о говядине можно с помощью QR-кода.
Говядина, баранина, свинина должны храниться в холодильнике в разных местах. Также по отдельности должны лежать продукты, импортируемые из разных стран.
Специалисты предупреждают, что в неорганизованных торговых местах цена на мясо и мясопродукты может быть немного дешевле, чем в специализированных объектах. Однако следует помнить, что мясо и молочные продукты, продаваемые без проверки, могут быть опасны для здоровья человека.