https://sputnik-georgia.ru/20221214/meriya-tbilisi-zavershila-vosstanovlenie-pushkinskogo-skvera-273043659.html

Мэрия Тбилиси завершила восстановление Пушкинского сквера

Мэрия Тбилиси завершила восстановление Пушкинского сквера

Обновление одного из популярных скверов столицы обошлось в полмиллиона долларов 14.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-14T12:23+0400

2022-12-14T12:23+0400

2022-12-14T12:34+0400

грузия

новости

каха каладзе

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23483/87/234838756_0:0:1498:844_1920x0_80_0_0_8943260748d083135403f85a70d2c18f.jpg

ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Мэрия Тбилиси завершила работы по восстановлению и обновлению Пушкинского сквера в центе столицы, заявил мэр Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета .В рамках работ обновлены пешеходные тропинки, освещение, размещен новый инвентарь для парка, установлена система видеонаблюдения.По словам мэра, были также проведены работы по озеленению. Как отметил Каладзе, осталось провести работы по очистке территории, которые завершатся в течение последующих двух дней.Стоимость обновления Пушкинского сквера составляет 1 400 000 лари (527,3 тысячи долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, каха каладзе, тбилиси