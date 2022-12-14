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Мэрия Тбилиси завершила восстановление Пушкинского сквера
Мэрия Тбилиси завершила восстановление Пушкинского сквера
Обновление одного из популярных скверов столицы обошлось в полмиллиона долларов 14.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-14T12:23+0400
2022-12-14T12:23+0400
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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Мэрия Тбилиси завершила работы по восстановлению и обновлению Пушкинского сквера в центе столицы, заявил мэр Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета .В рамках работ обновлены пешеходные тропинки, освещение, размещен новый инвентарь для парка, установлена система видеонаблюдения.По словам мэра, были также проведены работы по озеленению. Как отметил Каладзе, осталось провести работы по очистке территории, которые завершатся в течение последующих двух дней.Стоимость обновления Пушкинского сквера составляет 1 400 000 лари (527,3 тысячи долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, каха каладзе, тбилиси
Мэрия Тбилиси завершила восстановление Пушкинского сквера
12:23 14.12.2022 (обновлено: 12:34 14.12.2022)
Обновление одного из популярных скверов столицы обошлось в полмиллиона долларов
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Мэрия Тбилиси завершила работы по восстановлению и обновлению Пушкинского сквера в центе столицы, заявил мэр Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета .
В рамках работ обновлены пешеходные тропинки, освещение, размещен новый инвентарь для парка, установлена система видеонаблюдения.
"Инфраструктура сквера практически была разрушена, и у нас было тяжелое положение", - заявил Каладзе, добавив, что данное пространство полностью благоустроено.
По словам мэра, были также проведены работы по озеленению. Как отметил Каладзе, осталось провести работы по очистке территории, которые завершатся в течение последующих двух дней.
Стоимость обновления Пушкинского сквера составляет 1 400 000 лари (527,3 тысячи долларов).